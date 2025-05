Antonio Orozco se sincera sobre la muerte de su ex, Susana Prat: "Perdí el horizonte"

Antonio Orozco (52) continúa con la promoción de su nuevo documental, El método Orozco. Y, tras hablar abiertamente sobre su depresión en El Hormiguero hace apenas un mes, el cantante de Estoy hecho de pedacitos de ti ha vuelto a mostrar su lado más vulnerable al recordar la dolorosa pérdida de la madre de su hijo Jan, Susana Prat. Un episodio que marcó su vida de lleno.

En una entrevista en Los 40, el artista se sinceró este jueves: "Hacía años que Susana y yo no estábamos juntos. Y, sin embargo, era la mejor persona y mi mejor amiga. Cuando la perdí, no solo perdí a la madre de mi hijo, perdí el horizonte, o sea, todo", relató, y aseguró: "Nos ayudábamos en los momentos verdaderamente importantes".

"Cuando se marchó, y supongo que esto le habrá pasado a todo el mundo que ha perdido a alguien, lo que más me costó fue acostumbrarme a que no sonara el teléfono. Yo solo recibía llamadas de ella", explicó el artista. Susana falleció en 2017, a los 44 años, a causa de un cáncer de útero.

En cuanto a cómo lleva la pérdida su hijo, afirmó: "Era una constante en la educación de Jan y ha sido superbonito recordarlo así en este tiempo". Asimismo, el cantante de Mi héroe reconoció que no considera que su mujer "se haya ido nunca" a ningún sitio: "Cuento con ella para todo".

"Me dicen, ¿cómo has educado al niño así? En realidad, lo ha educado su madre. Cada vez que tengo que decirle algo digo, qué haría su madre. Siempre le digo, tu madre haría esto. Su madre siempre ha estado presente y eso es una cosa que ha hecho que mi hijo viva en plenitud porque, de alguna manera, aunque no vea dónde está su madre, su madre siempre ha contado para todo", sentenció.

Actualmente, Antonio comparte su vida con otra mujer, la madre de su hija Antonella, de 3 años, cuya identidad prefiere mantener en el anonimato. No obstante, junto a ella disfruta de la llegada de su documental, El método Orozco, y del lanzamiento de su nuevo disco, El tiempo no es oro. En lo personal, compagina su exitosa carrera en la música con su faceta como padre, tanto de Jan, que acaba de cumplir 18 años, como de la pequeña Antonella, a quien define como la niña de sus ojos.