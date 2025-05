Risto Mejide (50) defendía que el amor no entendía de edades en sus relaciones con Laura Escanes (29), Natalia Almarcha (29) o Grecia Castta (30), y ahora parece que tampoco entiende de tiempos al dar el paso tan importante de sentar en su Chester a su nueva novia, la experta en Inteligencia Artificial Laia Grassi, de 37. Las primeras fotos de ambos salieron hace apenas dos meses, cuando poco antes conocimos que lo había dejado con Grecia Castta. Todos los detalles de dónde y cómo conoció a Laia los contamos en Informalia el pasado 28 de marzo.

Según pudo saber entonces este portal, su encuentro fue por casualidad y a través de una pantalla. Laia y Risto se vieron por primera vez el pasado 27 de enero, cuando ella participó como experta en Inteligencia Artificial en el programa que dirige y presenta Risto en Cuatro, Todo es mentira. Apenas dos días después, el 29 de enero, Laia volvió a ser invitada al programa. La chispa surgió rápidamente.

Y Risto, este lunes, confirmó lo publicado por Informalia en su propio programa: "Lo primero que haría sería quitarme de encima el elefante de la habitación y contar a los espectadores cómo hemos llegado hasta aquí por un ejercicio de transparencia".

El publicista contó que buscaban a una experta en IA para el Chester. Fue entonces cuando la que se convirtió en su novia intervino, pero en Todo es mentira: "Yo dije que no eras la persona que estábamos buscando". Todo porque Risto ya sintió algo: "Dije que no, y tampoco tenía ninguna razón. Pero quizás intuía que si nos sentábamos en un sofá, no sabía qué podía pasar. Dije 'fuera líos".

Quedaron para tomar un café: "Coincidimos en Barcelona para cenar y ahí pasó lo que yo ya me imaginaba que pasaría. Yo salí absolutamente flasheado".

Además, Risto explicó las dudas de que finalmente la entrevista se llevara a cabo: "Les dije al equipo que se olvidaran de ti porque no podías venir, pero ellos me dijeron que si por el hecho de empezar algo contigo te iba a castigar y a esconder... Y tenían toda la razón, hay que ser profesionales. Y aquí estamos".

Por su parte, Laia Grassi también dijo sobre su historia de amor: "Soy publicista y en cuanto supe de ti hace años, cuando abriste tu agencia, me llamaste la atención por cómo estabas cambiando las cosas en la comunicación. Cuando hablamos de quedar, sabía que iba a salir algo, pero no sabía el qué. Tampoco me esperaba lo que ha salido, la verdad".

Y añadió, sobre su historia de amor: "En cuanto estuvimos los dos en la misma habitación todo cambió. Y todo ha cambiado. Y sigue cambiando".

Laia Grassi

Laia cuenta con un currículum impresionante, repleto de premios y con experiencia en importantes empresas como Audi, Skoda, Oreo y Volkswagen, entre otras. Además, recientemente ha triunfado en un concurso mundial, lo que le ha permitido encabezar un ambicioso proyecto de inteligencia artificial para Coca-Cola. Como si esto fuera poco, ha escrito cuatro libros centrados en la empatía y el crecimiento emocional: El más allá de las emociones, El océano de las emociones, El laberinto de las emociones y El jardín de las emociones.

De su vida sentimental se sabe poco, salvo que durante dos años fue una WAG, ya que mantuvo una relación con el futbolista Alexis Sánchez. Se conocieron en Barcelona, cuando el chileno jugaba en el equipo culé e incluso se mudaron juntos a Inglaterra cuando él fichó por el Manchester United.