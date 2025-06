Mediaset renueva el programa de Risto Mejide tras pulverizar su récord histórico de audiencia con Leire Díez

Mediaset ha premiado a Risto Mejide con la renovación de Todo es mentira después de pulverizar su récord histórico de audiencia, gracias a la visita de Leire Díez, conocida como la 'fontanera del PSOE'. El programa se disparó hasta el 10,1% y reunió 837.000 espectadores con la protagonista del día en plató.

La entrega de este miércoles fue la más vista de Todo es mentira desde el 7 de marzo de 2022. Asimismo, fue la segunda opción de su franja. Superó en audiencia a La familia de la tele y también a Tardear. Solo se situó por detrás de Sueños de libertad (Antena 3).

Todo es mentira seguirá su andadura en Cuatro al menos un año más y lo hará con Risto Mejide como presentador y productor de un programa del que se hizo cargo el año pasado a través de su productora Vodevil. Risto también es el responsable de Viajando con Chester y ahora ha ampliado sus dominios en Mediaset con un nuevo proyecto, porque Vodevil también firmará Ex. La Vida Después, un programa de entrevistas que presentará Ana Milán.

Risto se hizo cargo de Todos es mentira y el Chester a raíz del divorcio de Mediaset con Óscar Cornejo y Adrián Madrid (ahora al frente de La Osa, La familia de la tele). Cuando los creadores de Sálvame se desvincularon de La Fábrica de la Tele, su anterior productora, la cadena decidió entregar la producción del Chester y Todo es mentira a Risto Mejide, que al mismo tiempo es el presentador de estos dos formatos.

"Mi función de productor nace a raíz de un divorcio, el de La Fábrica de la Tele y Mediaset. Yo me sentía un poco como el hijo mayor, porque TEM y el Chester eran de La Fábrica. Pensé que si este divorcio no acababa bien, igual nos quedábamos sin trabajo. Se me planteó que asumiera la producción de los dos programas, porque son dos formatos que conozco, he contribuido a su creación y me sentía responsable de ellos. Después de darle muchas vueltas, decidí dar el paso adelante y estoy muy feliz", explicó en una entrevista con Informalia. "Óscar y Adrián fueron los que prefirieron que fuera yo. Si no fuera por la generosidad que tuvieron en ese acto, seguro que no lo hubiera aceptado", manifestó sobre la decisión de aceptar convertirse en productor. "Y en Mediaset también estaban encantados. Me alegro de haber sido ese vínculo en esa separación, que como todas, son dolorosas".