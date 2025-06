Nia responde a Estrella Morante tras su estocada en el programa de Risto Mejide: "Si quieres nos sentamos y te lo explico"

La polémica que protagonizaron Nia Correia y Estrella Morente en OT 2020 cuando la segunda cantó unos versos a favor de la tauromaquia ha vuelto a generar tema de conversación a raíz de que la propia Estrella Morente hablara de la polémica este lunes en Viajando con Chester, ante Risto Mejide. Ahora ha sido Nia la que ha contestado.

"Me quedé tiesa, como me quedé en ese mismo momento, porque no me lo esperaba", ha dicho la intérprete, que ganó aquella edición de Operación Triunfo, ante los micrófonos de Europa FM. "Lo vuelvo a decir, ella me avisó, me dijo que iba a hacer algo para calentar, no sabía el contenido de lo que iba a hacer. De hecho, mi cara ahí en el escenario se ve", ha recordado la cantante, que hace unos meses también protagonizó otra polémica, esta con Ana Obregón.

Después, Nia incluso ha invitado a la artista flamenca a hablar del tema: "Estrella, si quieres nos sentamos y nos tomamos un café y te explico cómo me sentí en ese momento, porque no me lo esperaba. Creo que no era el momento, pero bueno, cada uno decide cómo aprovechar el tiempo que tiene en televisión y ella hizo eso, qué más puedo decir".

La polémica

Estrella Morente defendió la tauromaquia en OT 2020 cantando unos versos que son muy recordados. Lo hizo después de que en la academia, varios concursantes hicieran un alegato contra los toros. Sacado el tema este lunes en el Chester, Risto le preguntó: "¿Por qué hiciste eso?". Y la invitada contestó: "Yo hago lo que quiero con mi arte, y lo que necesito y lo que considero en cada momento y no aviso. (...) No me defendí en su momento, pero no voy a pedir permiso para hacerlo. Igual que no pidieron perdón por atacar a los toros una semana antes".

Y la cantante sostuvo su versión: "Si [Nia] me está escuchando, la avisé después de ensayar, juntas, con cariño, ella estaba nerviosa porque no sabía cantar por bulería, me entristeció que ella no dijera que yo sí le había avisado de que iba a hacer una introducción".