Máxima tensión entre Risto Mejide y Leire Díez por el voto por correo: "Te pido que me respetes tú a mí"

Risto Mejide se apuntó el tanto del día con la visita de Leire Díez a Todo es mentira. La conocida como 'fontanera del PSOE' acudió al plató unas horas después de su comentada rueda de prensa y el programa de Cuatro disparó su audiencia hasta el 10,1% de share, unos tres puntos más de lo habitual.

Risto charló con Leire Díez sobre los audios que se filtraron hace unos días y trató de esclarecer por qué buscaba información sobre la UCO. Pero uno de los momentos que más tensión generó se produjo cuando el presentador le preguntó por su trabajo en Correos, donde era directora de Relaciones Institucionales, y su labor con el voto por correo en las últimas elecciones.

"No tuve nada que ver con el voto por correo", aclaró Leire Díez, a pesar de que en su día colgó un post en redes sociales felicitándose por el trabajo que se hizo en aquellos días. "Esto está regulado por ley. Hay un comité electoral del que yo no formé parte. Hay un director de Operaciones que es de quien depende el voto por correo. El trabajo más intenso tiene que ver con la distribución y tiene una directora espectacular que no era yo", comentó a Risto.

El presentador no quedó convencido y le recordó la publicación que colgó en redes sociales hablando del voto por correo. "Me extraña, porque tú publicaste en redes sociales una autofelicitación por lo bien que lo habías hecho en el voto por correo", le dijo. "¿Por qué no vamos a felicitarnos todos los de la casa?", respondió Leire. "Te pido por favor, te estoy preguntándote con muchísimo respeto, te pido que me respetes tú a mí. Si tú te felicitas a ti misma por algo que no has hecho, para empezar te estarías apropiando del trabajo de otros, que me parecería muy feo. Pero encima lo haces público y lo publicas en redes sociales, me extraña mucho", insistió Risto.

"Al cargo de Relaciones Institucionales nosotros hablamos con mucha gente. El voto por correo es la emisión y la entrega del voto por correo", continuó Díez. "O sea que tú te felicitaste por todo lo que no era la emisión y la entrega, pero lo llamaste voto por correo. ¿No es un poco raro?", repitió el presentador. "Yo no me ocupé del voto por correo", aclaró de nuevo la conocida como 'fontanera' del PSOE. "Ha sido desmentido por Correos", dijo cuando el presentador le recordó una información que había publicado El Confidencial.

"Pero eres responsable de lo que escribiste, y tú te felicitaste por 'lo bien que lo hemos hecho", repitió Risto. "Es como si yo me felicito por la audiencia de Ana Rosa", continuó el presentador. "Estás pensando en compartimentos estancos y en Correos no había compartimentos tan estancos", replicó ella. "Estoy confuso con tus respuestas. No sé si no estás acostumbrada a contestar o que no lo tienes bien armado".

Leire Díez se mantuvo en la misma línea y defendió que el comentario que puso en redes sociales fue una felicitación general al trabajo de Correos. "Es un comentario que pones en un momento de reconocimiento de un trabajo arduo, aunque yo no gestionase el voto por correo". "O estuviste muy desacertada con tus compañeros o ahora no te interesa decir que tuviste algo que ver con el voto por correo", zanjó Risto.