El llanto desconsolado de Jesús Calleja ante el drama de los incendios: "Muere la vida de mi tierra"

La desolación se extiende por todo el país debido a los incendios que afectan a puntos de Castilla y León, Galicia, Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha o Cádiz, entre otros territorios. Uno de los personajes conocidos, además de Paz Padilla, José Andrés, personalidades políticas y otros muchos, que lamenta lo ocurrido es Jesús Calleja. Al aventurero leonés le ha pillado el fuego lejos de casa, pero tiene el corazón encogido en un puño viendo lo ocurrido.

Con los ojos llenos de lágrimas, dijo este miércoles a través de un vídeo en su cuenta de Instagram: "Estoy aquí en la habitación de un motel de carretera de Canadá, viendo las noticias y se me ponen los pelos de punta. Estoy viendo aquí esas imágenes y se me han quitado las ganas de todo. Estoy mitad trabajando, mitad de vacaciones y no tengo ganas ni de salir de la habitación", expresó el presentador, que hace unos meses hizo historia al convertirse en el primer español no astronauta en viajar al espacio.

Compartir estos días lo ocurrido con gente de su entorno es sobrecogedor para él, así como ver las imágenes de los lugares donde tantas cosas ha vivido: "Hablo con los amigos, gente de los pueblos que tengo mucha allí... Me conozco cada senda, cada rincón recuerdo. No sabéis el tiempo que he echado allí...", lamentó también, al tiempo que recordaba: "Incluso he grabado algún programa que lo habéis podido ver, el de Las Médulas, el de los Canales Romanos, pues todo eso que vistéis en la tele ya no está. Se ha quemado". Y ha insistido: "Era un lugar espectacular con bosques de robles, castaños, de una belleza... No queda nada".

Y en este sentido, se hacía también eco de una de las noticias más desgarradoras: "Estoy leyendo que un chico joven se prestó voluntario y ha muerto. El nivel de desolación, de amargura... Bueno, es mi tierra y lo vivo de otra manera. Horrible, de verdad horrible. Ayer os decía que es terrorismo medioambiental. Lo es".

Sobre la intencionalidad del fuego, añadió: "Incendios provocados, pero cómo podemos llegar aquí y cómo se nos va la pinza a los humanos. Cuál es la razón que te arrastra a hacer eso. Bueno, todas mis condolencias a la familia de Abel y a los amigos y no sé más que deciros".

Jesús Calleja habla de Abel Ramos, un hombre de 35 años que acudió a ayudar con una desbrozadora y falleció después de quedar rodeado por las llamas en la carretera de Nogarejas. En la mañana de este jueves, se ha conocido también el fallecimiento de otro voluntario. Se trata de Jaime Aparicio, de 37 años, que fue alcanzado por las llamas en Quintana y Congosto.