Hace solo dos días avanzábamos que los duques de Sussex han llegado a un acuerdo con Netflix para renovar su contrato por un año más y aunque han añadido algunas condiciones nuevas, como sustituir la exclusividad con la plataforma por un 'trato preferencial', su programa 'estrella' ha confirmado una segunda temporada. Hablamos de Con amor, Meghan, donde la mujer de Harry de Inglaterra da consejos sobre cocina y estilo de vida. Este miércoles se ha filtrado uno de los nuevos invitados de la duquesa: José Andrés.

El chef español visita la mansión de Montecito en la que vive Meghan Markle y se 'cuela' en su cocina con un regalo singular: una pata de jamón ibérico: "Todo el mundo debería tener una de estas en su casa", le dice el asturiano a la duquesa. Su amistad se remonta al Megxit y la llegada de los royal a Estados Unidos. Pronto comenzaron a colaborar activamente en la ONG de José Andrés, World Central Kitchen, mundialmente conocida por llevar comida caliente a víctimas de conflictos armados o desastres naturales. "Cuando las cámaras no estaban grabando, estaban allí escuchando a la gente y les hicieron sentir como la persona más importante del mundo", dijo el español tras conocer a los duques. "Son una pareja increíble".

La química entre el chef y Meghan traspasa la pantalla. Charlan, intercambian consejos, confidencias e incluso bromas: "¿Sabes a quién no le gusta la langosta? A mi marido", dice ella. "¿Y te casaste con él?", responde entre risas José Andrés.

La segunda temporada de Con amor, Meghan no tiene fecha de estreno pero Netflix ya ha lanzado algunos adelantos: "Meghan regresa con una nueva temporada divertida y conmovedora, dando la bienvenida a chefs famosos, artistas talentosos y queridos amigos para aventuras prácticas llenas de risas y descubrimiento", dicen desde sus redes. Entre estas caras conocidas están la modelo estadounidense Chrissy Teigen; el diseñador de moda británico Tan France; el maquillador Daniel Martin, quien apareció en el primer episodio de la primera temporada; así como la fundadora de los estudios Pilates Platinum, Heather Dorak; y la confundadora de IT Cosmetics, Jamie Kern Lima.

