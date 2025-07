Así se rompió el vínculo entre Meghan Markle y Kate Middleton: las tensiones que acabaron con la 'Fab Four'

Antes de que el príncipe Guillermo y el príncipe Harry se distanciaran públicamente, ellos y sus parejas eran conocidos como las 'Fab Four' —una especie de equipo real que nos hacía soñar con la familia perfecta. Pero según la biógrafa real Tina Brown, la tensión entre Meghan Markle y Kate Middleton empezó a gestarse mucho antes de que los duques de Sussex decidieran desligarse de sus obligaciones con la corona y marcharse a Estados Unidos.

Brown cuenta en Palace Papers que desde el primer encuentro en enero de 2017 ya había roces. Meghan chocaba con la serenidad y el estilo más reservado de Kate. La duquesa de Sussex contó en su serie de Netflix Harry & Meghan, que su primera reunión con Kate fue "un poco incómoda". "Esa formalidad me sorprendió", dijo Meghan, y añadió: "No solo por fuera, sino también por dentro".

Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Las diferencias en sus personalidades eran evidentes: Markle, muy efusiva y cariñosa, contrastaba con la discreción y la elegancia de la esposa del príncipe Guillermo. No faltan las anécdotas que reflejan la tensión entre ambas. Por ejemplo, se habló mucho de una discusión por los vestidos de las damas de honor en la boda de Harry y Meghan, un conflicto que supuestamente hizo llorar a Kate.

Meghan y el príncipe Harry

La esposa del príncipe Harry, sin embargo, negó ser la causante de esas lágrimas y aseguró que fue al revés, y que, incluso, la princesa de Gales le pidió disculpas con flores. Otro momento clave fue en la Cumbre de la Royal Foundation, donde Meghan estuvo muy activa hablando de feminismo, mientras que Kate se mantuvo en un segundo plano. De hecho, el hijo pequeño de Carlos III reconoció que trabajar en familia no era fácil, y que las discusiones "eran frecuentes".

Por otro lado, los expertos reales señalan que la madre de Charlotte y George se sintió "avergonzada" cuando estas tensiones salieron a la luz, y que la entrevista de Meghan y Harry despotricando de su familia les dejó a ella y a Guillermo "dolidos y decepcionados".

El príncipe Harry y Guillermo

Eso sí, parece que las tensiones comienzan a calmarse, al menos entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Según publica The Mail on Sunday, los asesores de ambos mantuvieron hace unos días una reunión informal en la Royal Over-Seas League de Londres. "No hubo una agenda formal, solo unas copas informales. Había temas de los que ambas partes querían tratar", explican desde el citado medio. Un gesto que podría marcar el inicio de un acercamiento con los Windsor.