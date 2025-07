La esperada reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos III está muy cerca: los detalles del acercamiento

Parece que las tensiones se calman entre el príncipe Harry y el rey Carlos III. Según informa The Mail on Sunday, los principales asesores de ambos mantuvieron una reunión informal en la Royal Over-Seas League de Londres, hace unos días. "No hubo una agenda formal, solo unas copas informales. Había temas de los que ambas partes querían tratar", explican en el citado medio.

Por parte del monarca británico estuvo su secretario de comunicaciones, Tobyn Andreae, mientras que Harry envió a su directora de prensa, Meredith Maines, acompañada de Liam Maguire, responsable de sus relaciones públicas en Reino Unido. Fuentes cercanas aseguraron al diario británico Hello que "no ha habido ningún canal de comunicación abierto durante mucho tiempo, pero ahora lo hay, por lo que este podría ser el comienzo de tiempos mejores", apuntan. Y aseguran: "Todos quieren seguir adelante" y se confirma que "por fin ha llegado el momento de que ambas partes dialoguen".

Este acercamiento se suma a la iniciativa de Harry, que según informó hace un mes Daily Mail, tenía previsto invitar a su hermano Guillermo y a su padre a los Juegos Invictus 2027, que se celebrarán del 12 al 17 de julio en Birmingham.

El príncipe Harry y Guillermo, junto al rey Carlos III

El distanciamiento entre el príncipe Harry con la Familia Real británica se evidenció hace cinco años cuando optó por desligarse de las obligaciones de la corona e instalarse en Estados Unidos con su mujer, Meghan Markle, y sus hijos: Archie (5) y Lilibet (3). Durante estos últimos años, su relación se ha enfriado más allá de lo institucional, ya que el duque de Sussex ha realizado varias declaraciones hablando sobre su familia.

Aunque todavía queda camino por recorrer para una reconciliación oficial entre padre e hijo, sin duda este es un primer paso clave para acercar posturas y empezar a reparar una relación que en los últimos años ha protagonizado titulares escandalosos.