El regalo de Meghan Markle a Harry por el día del padre: las fotos más adorables del príncipe con sus hijos

Son las imágenes más cariñosas de Harry con su hijos. Es el regalo por el Día del Padre de Meghan Markle a su marido en el que abre su álbum familiar y comparte en un largo documento los instantes más tiernos, más enternecedores y más inolvidables de Harry con sus dos retoños. Acompaña este larguísimo video con la canción de Jason Mraz Have it all.

Vemos a sus hijos crecer junto a él. Desde bebés, en sus brazos hasta imágenes más recientes de Archie, de seis años, y Lilibet de cuatro. "El Mejor. Feliz Día del Padre a nuestro chico favorito". Meghan, muy activa en sus redes sociales, donde promociona sus marcas, como As Ever, su podcast Confession sobre mujeres emprendedoras o su docurreality en Netflix With Love Meghan, esta vez abre las puertas a la intimidad de su casa para que veamos a su marido abrazar con amor total a sus hijos.

En el bosque, con caballos, leyendo un cuento por la noche, bailando en la cocina, paseos por la playa, por el jardín de su casa en Montecito, en Los Ángeles y esas tardes con su hijo enseñándole a montar en bici. Momentos adorables de la infancia de sus retoños en los que padres y madres del mundo se reconocen.

Un documento inédito y privado de Meghan, ahora en abierto, que nos transmite la inmensa felicidad familiar y el amor de Harry por sus pequeños y también el amor de los niños por su papá. Imposible no reconocerse o no empatizar.