Meghan Markle anuncia el lanzamiento de su propio vino: el Napa Valley Rosé sale a la venta el 1 de julio

Meghan Markle expande su imperio de estilo de vida. La duquesa de Sussex ha anunciado el lanzamiento de su propio vino rosado, el Napa Valley Rosé, que estará disponible a partir del próximo 1 de julio. Con esta nueva apuesta, la esposa del príncipe Harry da un paso más en la consolidación de su marca As Ever, que ha cosechado un éxito rotundo desde su creación. Este nuevo lanzamiento se suma a las actividades empresariales profesional de Meghan Markle. Además de su marca lifestyle, lidera el pódcast Confessions of a Female Founder y prepara la segunda temporada de su programa en Netflix, With Love, Meghan. En una reciente entrevista, adelantó que para 2026 planea incluir moda dentro de su línea de productos.

Con cada movimiento, Meghan se posiciona como una empresaria sólida en el mundo del entretenimiento y el consumo premium. Ahora llega su vino, producido en la célebre región vitivinícola californiana de Napa Valley, y se presenta como una propuesta sofisticada y veraniega. Con un diseño minimalista y elegante, el rosado destaca por sus suaves notas de frutas con hueso, ideal para maridar con comidas ligeras durante los meses cálidos. Según los indicios, este vino sigue la línea estética y sensorial de la colección estacional de As Ever.

El anuncio del Napa Valley Rosé llega poco después del lanzamiento de la colección de verano de la marca, que incluye productos como mermelada de albaricoque, miel de flor de azahar, infusiones de hibisco, pétalos de flores secas y mezclas para panqueques y galletas. Estos artículos se agotaron en apenas unas horas, replicando el fenómeno ocurrido con la colección anterior, lanzada en abril.

A través de Instagram, Meghan agradece el apoyo del público y confiesa estar sorprendida por la velocidad con la que se agotaron incluso los productos de los que se había hecho un mayor acopio. "Hemos tardado más porque queríamos asegurarnos de tener suficiente stock… ¡y lo han vuelto a agotar todo!", expresa. "Incluso los pétalos de flores", añade. Pocas horas después, volvió a dirigirse a sus seguidores con un nuevo mensaje: "¡Salud, mis queridos! Que tengáis un fin de semana maravilloso. Vosotros habéis hecho que el nuestro lo sea". El mensaje vino acompañado de la revelación del Napa Valley Rosé, la gran sorpresa final de la temporada.

