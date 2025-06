Las mermeladas artesanas de Meghan Markle que se producen en una fábrica de Illinois a 3.000 kilómetros de distancia

Meghan Markle comienza el verano corriendo por la playa, disfrutando del mar y el sol (protegida convenientemente) y con una sonrisa irresistible que nos contagia el optimismo. Pura energía. La duquesa de Sussex se ha despedido de una primavera non-stop, marcada por el multilanzamiento de diversas líneas y productos que llevan su sello propio. Desde la serie de Netflix With love, Meghan de la que prepara la segunda temporada, hasta su podcast Confessions sobre mujeres emprendedoras. Pero nos vamos a centrar en As Ever, su marca de mermeladas y tés artesanos.

Meghan Markle en la playa.

A principios de abril, con su colección de confituras e infusiones recién lanzada, Meghan compartía en redes su éxito de ventas. Con una sonrisa feliz, sentada en su huerto, la duquesa de Sussex compartía el espléndido arranque de As Ever. Meghan lo vendió todo: "Puede que nuestros estantes estén vacíos, ¡pero mi corazón está lleno! Se agotaron (las existencias) en menos de una hora y no tengo palabras para agradecerles... Por celebrar, comprar, compartir y creer. Esto es solo el comienzo", escribió con orgullo en sus redes.

Meghan Markle; y a la derecha, con su madre

Ahora sabemos que la imagen de sus productos ecológicos, de proximidad y de elaboración artesana, con esa fruta cociendo en casa, en la olla de la abuela no son tal. Es la imagen de promoción en redes, pero lo cierto es que sus mermeladas vienen de lejos. De muy lejos. Nada menos que de la fábrica de The Republic of Tea, cuya sede está en California, sí, pero su fábrica en Nashville, en Illinois, a más de 3.000 kilómetros de distancia (unas 27 horas de transporte por carretera), según un reportaje que publica Daily Mail, que titula: "La mermelada de Meghan se elabora en un polígono industrial a más de 3.000 kilómetros de Montecito". Para comercializar la mermelada que la duquesa prepara en casa de forma artesanal, tuvieron que encontrar el modo de producirla a gran escala, cita el periódico.

Por cierto, y como dato curioso, la misma fábrica que envasa las mermeladas delitassen de Meghan es la que firma las confituras de los Bridgerton, la súper exitosa serie de Netflix ambientada en la época de la Regencia en Inglaterra, entre 1813 y 1827.