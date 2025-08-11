Los duques de Sussex están de enhorabuena tras haber renovado su contrato con Netflix, con la que se embolsaron 100 millones de dólares durante la pasada temporada. El acuerdo llegaba a su fin el próximo mes de septiembre y algunos medios aseguraron hace unos días que la plataforma había roto su relación comercial con el príncipe Harry y Meghan Markle por las bajas audiencias de sus productos. Este lunes, ellos mismos han desmentido estas informaciones y han anunciado felices su renovación con el gigante audiovisual: "Estamos orgullosos de prorrogar nuestra colaboración con Netflix y ampliar nuestro trabajo juntos para incluir la marca As Ever", afirman.

"Mi marido y yo nos sentimos inspirados por nuestros socios que trabajan codo con codo con nosotros y con el equipo de Producciones Archewell para crear contenido comprometido de todos los géneros que resuena de forma global y celebra nuestra visión compartida", añade el comunicado de los duques. Bela Bajaria, jefa de contenido de Netflix, ha añadido: "La respuesta a su trabajo habla por sí misma. Harry y Meghan ofrecieron a los espectadores una mirada íntima a sus vidas y rápidamente se convirtió en una de las series documentales más vistas. Más recientemente, sus fans se han visto inspirados por Con amor, Meghan, con productos de la nueva línea As Ever, que constantemente se agotan en tiempo récord".

El nuevo contrato incluye algunas novedades. La más importante de todas es que será un acuerdo de opción preferente, es decir, que Netflix podrá evaluar los nuevos proyectos antes de que Harry y Meghan los presenten a otras plataformas si así lo desean. Asimismo, confirman ya una segunda temporada de Con amor, Meghan, la docuserie de lifestyle de la duquesa, un especial navideño y el documental Masaka Kids, A Rhythm Within, sobre los niños huérfanos en Uganda que se estrenará a finales de año.