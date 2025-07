Harry y Meghan rompen sus lazos con Netflix (y se quedan sin sus 100 millones): el motivo por el que no les renovarán el contrato

Los duques de Sussex no trabajarán en una nueva temporada de su documental, Harry & Meghan. A pesar de que Netflix aclaró este pasado mes de febrero que los rumores sobre la paralización del proyecto no eran ciertos y que, de hecho, desde la plataforma estaban "emocionados" por seguir trabajando con Harry y Meghan, ahora las cosas han cambiado. El contrato que firmaron hace cinco años, que rondaba los 100 millones de euros, no tendrá renovación.

Ambas partes han acordado de manera amistosa no continuar la colaboración. "Simplemente ya no hay apetito por más contenido", ha contado a People el entorno de los duques. Todo apunta a que queda muy poco que rascar de su vida personal tras años vendiendo su día a día tras su salida de la Casa Real británica, por lo que el hijo de Diana de Gales y Carlos III tendrá que vivir de otras fuentes de ingresos junto con su esposa, que sigue al frente de su negocio de productos gourmet mientras trabaja en una nueva película, la adaptación de la exitosa novela romántica Meet Me at the Lake. Como cada año, siguen interesados por las causas benéficas, entre las que tienen especial relevancia los Juegos Invictus.

El contrato con Netflix, firmado en 2020 y gestionado a través de Archewell Productions, la empresa de los duques de Sussex, arrancó bien con el documental, ya que rompió récords de audiencia en su estreno. Desgraciadamente, el resto de proyectos no contaron con la misma suerte. La serie With Love, Meghan, lanzada a principios de este año, pasó sin pena ni gloria, llegando apenas a las 5,3 millones de visualizaciones.