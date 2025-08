El misterio del puñetazo de Harry al príncipe Andrés en defensa de Meghan Markle: la versión de los duques de Sussex

Quedan solo diez días para la llegada a las librerías de The Rise and Fall of the House of York (Subida y caída de la casa de York), el nuevo libro de Andrew Lownie que recoge los detalles más oscuros de la controvertida trayectoria del príncipe Andrés, entre los que se encuentra una anécdota que relata un supuesto encontronazo con su sobrino, Harry de Inglaterra. El duque de Sussex, sin embargo, lo ha negado todo.

Daily Mail ha compartido un avance del libro, que reúne cuatro años de investigación y entrevistas sobre el tercer hijo de Isabel II y del príncipe Felipe, que lleva años en el punto de mira por su presunta vinculación con un caso de abusos sexuales en el que habría participado junto con el magnate Jeffrey Epstein. La obra también recoge cómo el ex duque de York fue apartado de toda actividad oficial dentro de la Casa Real al retirársele sus títulos militares y patrocinios reales; así como algunos detalles sus desencuentros familiares. El duque de Sussex, por su parte, ya ha hecho lo suyo: negar, una vez más, la palabra de periódico con el que mantiene un pulso eterno. Según él, no todos los hechos que se narran son ciertos.

Lownie habla de "una acalorada discusión'" entre el marido de Meghan Markle y su tío, "con puñetazo en la nariz incluido". The Mirror añade: "Se intensificó por algo que Andrew dijo a espaldas de Harry. La esposa de Harry fue objeto de insultos detrás de la escena". Este hecho se remonta a una reunión familiar en la que se habrían hecho unos supuestos comentarios sobre la duración del matrimonio de los duques de Sussex, cuestionando su estabilidad. Un episodio del que no se había hablado hasta el momento y que se suma a otros desprecios que Harry ha contado en reiteradas ocasiones haber sufrido por parte de su familia.

En un comunicado recogido por People, los representantes del hijo de Diana de Gales y Carlos III aseguran que "no se puede confirmar" que dicha anécdota "sea cierta". "El príncipe Harry y el príncipe Andrés nunca han tenido una pelea física, ni el príncipe Andrés le hizo esos comentarios sobre la duquesa de Sussex al príncipe Harry ". En el texto también se anuncian acciones legales: "Las graves inexactitudes y los comentarios dañinos y difamatorios que se hacen en el artículo del Daily Mail".

Una reacción que llega tras conocerse que el príncipe Harry habría accedido a compartir su agenda oficial con la familia real británica como un gesto de buena voluntad hacia su progenitor y su hermano, el príncipe Guillermo. La iniciativa busca reducir tensiones y evitar solapamientos entre los compromisos públicos de los duques de Sussex y los actos oficiales de la monarquía o los príncipes de Gales.