Desvelada la causa de la muerte de Rosie Roche, la prima de Harry y Guillermo que fue hallada muerta en su casa a los 20 años

Una nueva tragedia asola la Casa Real británica. Rosie Poche, prima por parte materna del príncipe de Inglaterra, Guillermo, y del duque de Sussex, Harry, falleció el pasado 14 de julio, tal y como trascendió este martes. La joven tenía 20 años y planes de futuro. Nada hacía presagiar su triste final, del que ya se conocen las causas oficiales de la muerte.

Cuando los agentes accedieron al apartamento donde yacía el cuerpo sin vida de la joven, en Norton (Malmesbury, en el suroeste de Inglaterra), encontraron un arma de fuego, aunque avisaron que la muerte no era "sospechosa" y que "no hubo participación de terceros". Este martes, People ha comunicado que el fallecimiento se debió a una "lesión traumática en la cabeza". El citado medio se ha hecho eco de informes de los informes publicados por The Independent, Gazette and Herald y Daily Mail, que citan al forense de Wiltshire y Swindon.

Rosie era la nieta de Edmund Roche, hermano de Frances Shand Kydd -la madre de la princesa Diana-, por lo que era prima segunda de los dos hijos de Carlos III. La familia real, por el momento, no se ha pronunciado al respecto, ya que estaba lidiando con este asunto desde la más estricta intimidad. El funeral se celebró de forma privada, a petición de la familia. Se prevé un acto conmemorativo más adelante, aunque se desconoce si asistirán miembros de la familia real o del clan Spencer.

Sí emitió un comunicado la Universidad de Durham, donde Rosie estudiaba literatura inglesa. "La extrañaremos mucho", expresó el portavoz. "Roche, Rosie Jeanne Burke. Falleció el lunes 14 de julio de 2025. Querida hija de Hugh y Pippa, increíble hermana de Archie y Agatha, nieta de Derek y Rae Long", reza un obituario en el Yorkshire Post.