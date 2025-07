Harry desea reconciliarse con su padre, de 76 años, antes de que sea demasiado tarde: "La pelota está en el tejado del príncipe"

El primerísimo indicio de acercamiento entre Harry y Carlos III trascendió a los medios cuando el 6 de febrero de 2024 el duque de Sussex vuela desde Los Ángeles a Londres para dar un abrazo a su padre. Habían pasado poco más de 24 horas desde que el monarca anunció al mundo su enfermedad de cáncer. El príncipe y el Rey, padre e hijo, mantuvieron una reunión de unos 40 minutos. Pero ya comenzó el camino hacia el acercamiento. También fue definitiva la frase que pronunció el hermano de Guillermo ante los micrófonos de la BBC cuando deslizó que no sabía "cuánto tiempo" le quedaba a su padre. Ahora Page Six publica que Harry se sentiría "lleno de culpa" si no luchara por reencontrarse con su progenitor, según Hugo Vickers, autor y amigo de la familia real.

Desde que el monarca, de 76 años, recibe tratamiento para su cáncer del que nunca trascendió qué tipo de tumor padece, las distancias con su hijo pródigo se han acortado. El último paso que apacigua las tensiones es un encuentro reciente entre ambas partes. Según informó The Mail on Sunday, los principales asesores de ambos mantuvieron una reunión informal en la Royal Over-Seas League de Londres, hace unos días. "No hubo una agenda formal, solo unas copas informales. Había temas de los que ambas partes querían tratar", explicaban en el citado medio tal y como publicamos.

Por parte del monarca británico estuvo su secretario de comunicación, Tobyn Andreae, mientras que Harry envió a su directora de prensa, Meredith Maines, acompañada de Liam Maguire, responsable de sus relaciones públicas en Reino Unido. Fuentes cercanas aseguraron a Hello que "no ha habido ningún canal de comunicación abierto durante mucho tiempo, pero ahora lo hay, por lo que este podría ser el comienzo de tiempos mejores", apuntaron. "Todos quieren seguir adelante" y se confirma que "por fin ha llegado el momento de que ambas partes dialoguen". Pues bien, según Page Six, Harry siente esa necesidad de reconciliarse con Carlos antes de que sea demasiado tarde y cita a Hugo Vickers por su cercanía con los Windsor: "La pelota está ahora en el tejado de Harry. Es él que tiene que pedir perdón y no al revés."

Recordamos que este acercamiento se suma a la iniciativa de Harry, que según informó hace un mes Daily Mail, tenía previsto invitar a su hermano Guillermo y a su padre a los Juegos Invictus 2027, que se celebrarán del 12 al 17 de julio en Birmingham.