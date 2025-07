Trump sostiene que Jeffrey Epstein le robaba empleadas de Mar-a-Lago, incluida Virginia Giuffre, la que pactó con el príncipe Andrés

Donald Trump asegura que Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual de menores, le "robó" varias empleadas del spa de su club Mar-a-Lago para contratarlas en su red de contactos privados.

"Llevarse personal que trabajaba para mí está mal. Pero la historia está por todas partes, y la respuesta es sí: había personas que trabajaban en ese spa —uno de los mejores del mundo, en Mar-a-Lago— y que él contrató", declaró Trump a bordo del Air Force One, al regresar de su visita a Escocia. Según el presidente, recibió quejas internas de que Epstein estaba atrayendo a trabajadoras de su exclusivo resort. Tras confirmarlo, asegura que le pidió expresamente que no lo hiciera. "Me dijo que lo entendía, pero poco después volvió a hacerlo. Así que le dije: 'Fuera de aquí'", añadió.

Trump relata que una de las empleadas que Epstein habría reclutado fue Virginia Giuffre, quien acusó al príncipe Andrés del Reino Unido de haber abusado sexualmente de ella cuando era menor de edad, bajo las órdenes de Epstein y su colaboradora Ghislaine Maxwell. La familia de Giuffre informó que la mujer se quitó la vida en abril pasado. "Creo que trabajaba en el spa. Creo que sí, que fue una de esas personas. Él la robó. Y, por cierto, nunca tuvo ninguna queja sobre nosotros. Ninguna", recalca Trump. Al ser consultado sobre si esas empleadas eran jóvenes, el exmandatario respondió: "No sé qué decir, pero todo el mundo sabe qué tipo de personas se llevaba Epstein".

Jeffrey Epstein murió en prisión en 2019 procesado por cargos federales de tráfico sexual de menores. Su fallecimiento, oficialmente catalogado como suicidio, desató numerosas teorías de conspiración debido a sus vínculos con figuras influyentes del ámbito político, empresarial y aristocrático. Por su parte, Ghislaine Maxwell —antigua socia y novia de Epstein— solicitó esta semana inmunidad legal como condición para testificar ante una comisión del Congreso de Estados Unidos. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes, presidido por el republicano James Comer, pretende interrogarla el próximo 11 de agosto en la prisión federal de Florida donde cumple una condena de 20 años por facilitar el abuso sexual de menores.

En una carta dirigida al comité, su abogado, David Markus, afirmó: "La señora Maxwell no puede arriesgarse a una mayor exposición penal en un entorno políticamente cargado sin inmunidad formal". Markus también exigió que el testimonio no se lleve a cabo dentro del penal, que las preguntas sean entregadas con antelación, y que, en caso de recibir clemencia, su clienta estaría dispuesta a declarar públicamente. Maxwell ha apelado su condena ante el Tribunal Supremo, en un último intento por revertir su situación judicial. No obstante, Trump fue tajante al respecto: "No estoy considerando ningún indulto presidencial para ella", sentenció.