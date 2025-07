El misterioso objeto naranja que desmonta la versión del suicidio de Jeffrey Epstein y aparece en el video de vigilancia

Una figura anaranjada y difusa captada por una cámara de seguridad la noche en que Jeffrey Epstein murió ha reavivado dudas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Según un reportaje de CBS News, expertos forenses cuestionan la explicación oficial del gobierno federal sobre el misterioso objeto detectado cerca de la celda del controvertido financiero.

En las imágenes de vigilancia obtenidas y revisadas por la cadena estadounidense, se observa una silueta anaranjada que sube por las escaleras hacia el bloque de celdas donde Epstein se encontraba detenido en el Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. La grabación corresponde a las 10:40 p.m. del 9 de agosto de 2019, pocas horas antes de que Epstein fuera hallado ahorcado en su celda. El Departamento de Justicia (DOJ) concluyó en su momento que el objeto era un guardia penitenciario "llevando sábanas o ropa de reclusos", pero especialistas en análisis de video, consultados por CBS, discrepan. "Con base en el video disponible, parece mucho más probable que se trate de una persona con un uniforme anaranjado", señala Conor McCourt, sargento retirado del Departamento de Policía de Nueva York y perito forense en análisis de imágenes.

Epstein fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019. Un informe oficial de autopsia, así como una investigación conjunta del DOJ y el FBI, concluyeron que se trató de un suicidio por ahorcamiento. Sin embargo, las nuevas revelaciones alimentan las teorías de conspiración que han circulado desde entonces. Entre las principales preocupaciones de los expertos están la calidad del material entregado y la limitada cobertura de las cámaras. Según el análisis de CBS, el video disponible no muestra claramente el acceso a la celda de Epstein, y la escalera por la que sube la figura anaranjada queda parcialmente fuera del campo visual. Además, se observan irregularidades técnicas: el metraje parece haber sido grabado desde una pantalla (evidenciado por la presencia de un cursor y menús visibles), cambia abruptamente de relación de aspecto y salta un minuto entero justo antes de la medianoche.

Jim Safford, otro experto en análisis de video, afirma: "Decir que era imposible llegar a esa escalera sin ser visto es falso". Su opinión es respaldada por al menos otros cuatro especialistas consultados por la CBS. El Inspector General del DOJ responde al reportaje afirmando que las observaciones recientes "no modifican ni alteran las conclusiones" de su revisión oficial. En un comunicado, se subraya que la investigación original ya había documentado los efectos de la crónica crisis de personal en la Oficina Federal de Prisiones (BOP), así como las deficiencias en la infraestructura de vigilancia.

"El análisis de CBS no cambia ni modifica las conclusiones ni recomendaciones del Inspector General", reitera la oficina. Este nuevo episodio ha revivido el interés público por el caso, que resurgió semanas atrás tras la confirmación oficial de que no existían pruebas de homicidio, pese a años de especulaciones. También se reafirmó que Epstein no poseía una "lista de clientes" incriminatoria, desmintiendo otra teoría ampliamente difundida.

Mientras tanto, la figura de Ghislaine Maxwell, ex novia ycómplice de Epstein, sigue generando titulares. La semana pasada, el vicefiscal general Todd Blanche sostuvo dos días de reuniones con Maxwell en prisión. Su defensa busca obtener un indulto o una conmutación de pena por parte del presidente Trump o del Congreso si rompe su silencio. Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años por su participación en la red de abuso sexual de menores liderada por Epstein. Las nuevas revelaciones vuelven a poner en entredicho la transparencia del sistema penitenciario federal y alimentan las dudas persistentes sobre uno de los casos más turbios y controvertidos de los últimos años.