Tenso cruce de declaraciones entre Alberto Núñez Feijóo y Óscar Puente en redes por los incendios: "Bromea con el sufrimiento"

España está en alerta tras los incendios que se han desatado en puntos de Castilla y León, Galicia, Navarra, Madrid, Castilla-La Mancha o Cádiz. En esta última provincia, en concreto en Zahara de los Atunes, rostros conocidos como el chef José Andrés o Paz Padilla, con propiedades allí, han mostrado su gran preocupación en redes, donde también encontramos en las últimas horas una disputa entre Alberto Núñez Feijóo y el ministro de Transportes Óscar Puente a raíz de unos comentarios de este último respecto a los incendios.

El líder de la oposición escribió este lunes: "En permanente contacto con Alfonso F. Mañueco [presidente de la Junta de Castilla y León] para conocer la evolución de los incendios que afectan a Castilla y León. Todo mi apoyo a los efectivos de extinción que tratan de sofocarlos y mi cariño a los afectados. Prudencia y atención a las indicaciones".

Sobre este mensaje en X, Óscar Puente escribió: "¿Te ha contado qué tal el tiempo en Cádiz? En Castilla y León está calentita la cosa". En otro mensaje, Puente también señaló, sobre el incendio desatado en la cala de los Alemanes de Cádiz: "Este a Mañueco le pilla más cerca que los de Castilla y León. Igual puede echarle una mano a Juanma [Moreno]".

Y ante estas respuestas, Feijóo respondió: "Si un ministro de mi Gobierno bromeara con el sufrimiento de un pueblo asediado por las llamas sería cesado de manera inmediata. Ya que no les pide eficacia y honradez, Pedro Sánchez debería pedir a su equipo al menos sensibilidad y respeto ante el dolor de los españoles. Es lo mínimo".

Puente, en otro de sus mensajes, también escribió a Feijóo: "Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso". También arremetió contra Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Natividad es como Mañueco. Está centrada en Madrid desde Miami".

Un mensaje que por el momento no ha contado con la respuesta de la líder popular, que en la mañana de este martes, 11 de agosto, ha lamentado la pérdida humana de Tres Canos por los incendios: "Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el #IFTresCantos. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso. Gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares".

