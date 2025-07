"No lo alcanzo a entender": así lamenta Óscar Puente que Pablo Iglesias se quede sin plaza en la Universidad Complutense

Ya recogimos este lunes las novedades sobre Pablo Iglesias y su puesto de profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid, faceta en la que se sumergió nuevamente tras su salida de la política en mayo de 2021 tras su debacle frente a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones de la comunidad. El marido de Irene Montero, ex vicepresidente segundo del Gobierno, anunció en X que posiblemente se quedará sin plaza en la universidad pública madrileña. En su mensaje, señaló incluso al tribunal.

Tras su post, Óscar Puente fue una de las personalidades políticas que se pronunció al respecto: "No alcanza uno a entender que una universidad pierda un activo como este. No solo tiene una formación académica acorde con la materia que imparte, aporta intangibles, como su experiencia política, que son indiscutibles". Y el ministro de Transportes, de baja de paternidad desde el nacimiento de su tercer hijo a mediados de mayo, matizó: "Se esté o no de acuerdo con él". Iglesias, después, le respondió: "Gracias de corazón, Óscar".

En su comunicado de este lunes, 14 de julio, el ex líder de Podemos escribió: "Hola a todos. El próximo curso, probablemente, no seguiré siendo profesor de Ciencia Política en la Complutense. Hace dos meses salieron todas las plazas de profesor asociado a concurso. Me presenté a tres de ellas para enseñar sistema político español, política comparada, gobernanza global, análisis político y actores políticos, pero el tribunal ha estimado que hay varios candidatos con mejor experiencia profesional fuera de la docencia para impartir esas materias".

De esta forma, señaló al tribunal encargado de evaluar el proceso de selección: "El proceso aún no ha concluido (queda la entrevista) pero los ganadores de las plazas ya están definidos por las puntuaciones dadas por el tribunal. Iré a las entrevistas para terminar el proceso pero, como digo, el tribunal ha puntuado de manera que las entrevistas no cambiarán gran cosa".

Y habló de lo que ha significado para él ponerse de nuevo frente a los pupitres, como ya hizo también antes de su incursión política, en la misma universidad: "Desde que en 2022 gané una plaza de asociado (entonces el tribunal valoró mi experiencia profesional y mi currículum con una puntuación mucho más alta que la que ha estimado ahora) he disfrutado enormemente de dar clase. Estos años he impartido asignaturas como actores políticos en el Master de análisis político y he enseñado política comparada y gorbernanza global en distintos grados. Ha sido una experiencia maravillosa que me ha obligado a seguir formándome y me ha permitido conocer a estudiantes excepcionales".

Tras su abandono político, Iglesias también se centró en el canal de televisión que dirige, Canal Red, así como en otras aventuras como la Taberna Garibaldi que montó con varios socios en el barrio de Lavapiés, en Madrid, cuyo cierre anunció el pasado 1 de julio: "Vamos a cerrar el actual local porque ya estamos muy cerca de ultimar los detalles para abrir el nuevo. Ya os iremos dando información. De momento, calma. Estamos muy cerca de estar en un sitio céntrico, más grande, con más posibilidades de hacer cosas. Paciencia". En cuanto a Puente, como decíamos, anunció su baja de paternidad a mediados de mayo tras convertirse en padre del pequeño Óscar con Yasmina Gregori, empresaria dedicada al sector hostelero. Es el primero que tiene junto a ella. Con la jueza Laura Soria Velasco, de quien se divorció en 2023, tiene a sus dos hijas mayores. Una de ellas, incluso, participó en La Voz Kids en 2021.

