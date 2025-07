Belén Esteban ya no tiene miedo de perder su trabajo en TVE y carga contra el ministro Óscar Puente: el motivo

"¡Qué horror, qué vergüenza!", exclama Belén Esteban contra el Gobierno. Belén Esteban vuelve a ser noticia, y esta vez no por cuestiones del corazón ni por sus aventuras televisivas, sino por un mensaje contundente dirigido al Gobierno. La madre de Andreíta ya no trabaja en TVE y por eso no pelos en la lengua contra la gestión del Ejecutivo: ha aprovechado sus redes sociales para lanzar una crítica directa al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras una experiencia desagradable con los servicios de transporte. Belén, por su parte, continúa con su rutina habitual, entre compromisos profesionales, eventos publicitarios y su vida familiar. Pero si algo ha dejado claro una vez más es que, esté o no en un plató, sigue siendo fiel a su estilo: directa, sin filtros y dispuesta a opinar sobre todo lo que considere injusto. Eso sí, ya no es estrella de la tv pública.

A través de sus stories de Instagram, donde cuenta con más de 1,1 millones de seguidores, la vecina ilustre de Paracuellos del Jarama expresó su enfado por lo que considera un "caos" tanto en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas como en los trenes de alta velocidad. "Señor Óscar Puente, a ver si se pone usted las pilas", escribió la televisiva, visiblemente molesta. "Barajas es un desastre y el AVE últimamente funciona fatal. A los ciudadanos nos toca aguantar y pagar siempre, pero no se arregla nada", añadió. El mensaje de Belén Esteban no tardó en viralizarse. Como suele ocurrir cada vez que opina sobre temas públicos, su comentario fue replicado en medios, tertulias y redes sociales, donde no faltaron ni los aplausos ni las críticas. Algunos seguidores la apoyaron, asegurando que su experiencia refleja lo que muchos usuarios sufren a diario. Otros, en cambio, le reprocharon que mezcle su papel mediático con temas de política o gestión pública.

Belén nunca ha sido de quedarse callada

Belén, sin embargo, nunca ha sido de quedarse callada. Acostumbrada a hablar claro desde sus inicios en televisión, cuando saltó a la fama por su relación con el torero Jesulín de Ubrique, ha cultivado una imagen de "mujer del pueblo" que no duda en decir lo que piensa, ya sea sobre su vida personal, sobre otros famosos o sobre cuestiones sociales y políticas. En otras ocasiones, ha sido crítica con partidos y dirigentes de todo signo cuando ha considerado que no han estado a la altura de los ciudadanos. En esta ocasión, su malestar viene provocado por una serie de retrasos acumulados. Según fuentes cercanas a la propia Esteban, la televisiva se habría visto afectada en las últimas semanas por varios problemas relacionados con la puntualidad de los trenes y por largas esperas en el aeropuerto madrileño, lo que la llevó finalmente a expresar su queja públicamente. La polémica está servida. Mientras tanto, Óscar Puente, muy activo en redes sociales, no ha respondido por el momento al mensaje de la colaboradora. Habrá que ver si lo hace, dado que no es raro verle contestar a ciudadanos o figuras mediáticas cuando le mencionan directamente.