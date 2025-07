Belén Esteban, de la televisión a la caja del supermercado (con Toño Sanchís): su nuevo proyecto tras el fracaso de 'La familia de la Tele'

Belén Esteban recibe el verano con la mirada puesta en el futuro. El fracaso de La familia de la tele en TVE, ha llevado a los colaboradores a buscar nuevos horizontes laborales. La de Paracuellos del Jarama ha confesado en más de una ocasión sus deseos de dejarlo todo y dedicarse plenamente a su matrimonio con Miguel Marcos. Del experimento fallido de José Pablo López intentó bajarse del barco, pero no la dejaron. "No está siendo fácil", dijo, asegurando que "antes que ganar, hay que saber perder". Ahora que el programa ha desaparecido de la parrilla de La 1. La madre de Andrea Janeiro ha presumido de su nuevo proyecto.

La 'princesa del pueblo' ha reaparecido en su perfil de Instagram para promocionar una marca de productos de limpieza ecológicos. Y lo ha hecho haciéndose pasar, ni más ni menos, que por una cajera de supermercado junto con su amiga Anabel Pantoja, que, tras la caja, exclama la famosa frase que Belén le dedicó a su exrepresentante, Toño Sanchís, en una entrega de Sálvame. "¡Págame!", dice la sevillana, sosteniendo varios botes del producto.

La campaña publicitaria está conformada por tres publicaciones: dos vídeos y una fotografía. En una de ellas, cuenta con más de 400.000 visualizaciones y cientos de comentarios. "Me encanta ver a Belén Esteban promocionar los productos", "Habrá que probarlo, jejeje", comentan algunos usuarios sobre la tertuliana, que, una vez más, se ha reafirmado en su compromiso con el medioambiente, promoviendo hábitos sostenibles y poniendo en el radar alternativas ecológicas.

'La familia de la tele', un experimento fallido

El presidente de RTVE, José Pablo López, valoró el final de La familia de la tele una semana después de ejecutar su cancelación. El programa, que duró un mes y medio en antena, se despidió la semana pasada con unas audiencias nefastas. Ni los cambios en los contenidos ni los movimientos de horario en la parrilla fueron suficientes para salvar un programa que arrancó malherido y acabó moribundo. "Asumo la responsabilidad profesional de las dos cosas: de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Pero, sobre todo, de haberlo intentado, porque hay mucha gente interesada en que no lo intentemos", remarcó. "Y yo no vine aquí para no intentarlo, sino para intentarlo y tratar de acertar. Y cuando no acertamos, tomamos las medidas adecuadas y procuramos realizar los cambios de la manera más rápida", defendió el directivo.

Aunque se ha hablado después de que la productora podría estar preparando un magazine para las noches del viernes o el sábado, lo cierto es que el equipo de La Osa ha abandonado el despacho y lo que quedaba de la redacción en Prado del Rey, y ha regresado a sus oficinas en Las Tablas.

Tiempo sabático para María Patiño y compañía

Por otro lado, el pasado lunes, el programa Ni que fuéramos, o Tentáculos, cerró la temporada con una despedida alegre. Parte de los sucesores de Sálvame son ahora la nueva apuesta de las tardes y poco a poco van escalando en audiencia. Sin embargo, abundan los rumores sobre si el programa que presenta Carlota Corredera en Ten tendrá que acoger los 'restos mortales' de La familia de la tele.

También parece descartada la posible recolocación de María Patiño en TVE, algo que se barajó hace unos días y que hoy carece de fundamento. Fuentes de toda solvencia aseguraban este martes a Informalia que en La Osa hay responsables que no quieren el regreso al 'pisito' de algunos de sus excolaboradores, con la excepción de Kiko Matamoros, quien aún se sienta ocasionalmente en el plató. "Esa gente está muy quemada", nos decían. "El programa va bien, está consolidado y ganando audiencia. Los dos Kikos (Matamoros y Kiko Hernández) funcionan, y podría ser negativo incorporar a personas que generan rechazo, como se ha visto con La Familia". Se impone, por tanto, un tiempo sabático -forzoso- para Patiño, Esteban y compañía.