María del Monte revela que el ministro de Camerún viajaba en uno de los trenes afectados entre Madrid y Andalucía: "Qué habrá pensado"

María del Monte ha sido una de las pasajeras afectadas por el incidente ferroviario entre Madrid y Andalucía, que ha dejado a 10.000 personas detenidas en plena ola de calor durante 14 horas. Tras pronunciarse con humor a través de su perfil de Instagram-"He salido de Madrid en junio y voy a llegar a Sevilla en Julio", manifestó-, la cantante también ha hablado este martes sobre el mencionado contratiempo.

"Creo que hay que tomar medidas, esto es indecente. Nosotros somos afortunados dentro de las tragedias que han ocurrido. Yo he visto a personas mayores, niños pequeños... no todo el mundo tiene 50 euros para gastárselo en una cafetería y cenar. En cuanto a las indemnizaciones, eso no arregla en absoluto lo que está sucediendo", ha comenzado explicando la intérprete en Y ahora Sonsoles.

Asimismo, la tía de Antonio tejado ha realizado un llamamiento para que estas incidencias, frecuentes en los últimos meses, dejen de producirse. "Desde aquí, a quién corresponda: hay que solucionar este problema porque un altercado lo puedes tener una vez, pero cuando es reincidencia, tiene que haber responsables", ha sentenciado.

En su intervención, también ha aclarado que embarcaron a las 10 de la noche y que su tren no salió hasta las 2 de la mañana. Durante esas horas, la cantante ha asegurado que no recibieron ningún tipo de información. "Si a ti alguien te da información, te organizas y puedes hacer tu planteamiento", ha señalado.

Durante su entrevista, la mujer de Inmaculada Casal ha revelado que en su tren viajaba el primer ministro de Camerún, quien se dirigía a la cumbre de Sevilla de la ONU. "Qué habrá pensado este señor que lo meten en un tren a las 10 y no sale hasta las 2. Había presencia policial", ha expresado. A lo que Sonsoles Ónega le ha contestado: "Habrá pensado que igual sigue en su país".

Este no es el primer incidente que sufre María del Monte con los trenes durante los últimos meses. Durante el apagón, que transcurrió el pasado mes de abril, la artista se quedó atrapada en un tren durante nueves horas.