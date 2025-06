Belén Esteban se pronuncia sobre las malas audiencias de 'La familia de la tele' en TVE: "No está siendo nada fácil"

La familia de la tele lleva más de un mes dando tumbos en TVE. Con una audiencia nefasta, el programa lucha por sobrevivir en La 1, pero los datos son desastrosos cada tarde. De hecho, este martes rozó su mínimo y cayó, incluso, por debajo de La 2. La familia de la tele ya es la sexta opción de la tarde.

Belén Esteban han roto su silencio sobre la dura situación que atraviesa el programa. "Mis padres me enseñaron a perder antes que a ganar", explicó la colaboradora, resignada por el duro momento televisivo que le está tocando vivir, en una charla con los periodistas durante la celebración de los 10 años de Netflix en España. "Yo soy una mujer feliz, todo tiene que pasar por alguna cosa, pero muchísimas gracias por ser siempre conmigo como habéis sido".

La 'princesa del pueblo' reconoce que quiso irse del programa, "pero no me han dejado". "No está siendo nada fácil. Cada uno por muestra manera de ser lo lleva de manera diferente. Pero también es verdad que al final yo me acostumbré a estar en programas de éxito y la vida real probablemente sea esto. Eso no quita que estoy convencida que mientras tengamos un mañana puede haber un pasado", manifestó, según recoge Europa Press. "Este es el momento que tengo que estar y tengo que estar. ¿Que nos va bien? Bien. ¿Que nos va mal? Mal. Pero ¿sabéis qué? Que vamos con mucha ilusión y que tenga que ser lo que tenga que ser", dijo.

Inés Hernand, por su parte, intentó ser algo más positiva. "Yo creo que ningún trabajo ni es definitivo ni es definitorio. Al final todas las carreras pasan por muchas fases, incluso el propio programa yo creo que está pasando por muchas fases y nos encontramos en un momento de estabilidad, o sea, de una pequeña estabilidad. Estamos intentando enganchar audiencia pero, sobre todo, estamos muy agradecidos de la oportunidad". Más rotunda fue María Patiño, molesta por el trato que está recibiendo La familia de la tele. "Está como está, pero jamás había visto tanta fijación por un programa que aparentemente tampoco se supone que está destacando", dijo. "Y eso me hace pensar, porque es llamativo que La familia de la tele sea todos los días el titular, cuando ha habido programas a los que les ha costado, igual que nosotros, pues llegar a estabilizarse. Pero bueno, en fin", lamentó.