Así ha sido la última escapada familiar de Rafa Nadal y Mery Perelló, embarazada de su segundo hijo

El tenista manacorí y su mujer ya cuentan los días para ampliar la familia. Mery Perelló se encuentra en la recta final de su segundo embarazo y antes de que la casa se convierta en un ir y venir de pañales y biberones, el matrimonio disfrutó de una escapada muy especial junto a su primogénito. Aprovecharon el viaje a París (donde Rafa Nadal fue homenajeado con una placa en su honor en la pista Philippe Chatrier, testigo de sus 14 victorias en Roland Garros) para visitar Disneyland, donde los recibió el mismísimo Mickey Mouse vestido de tenista.

"Hace unos días, me conmovió profundamente la despedida que recibí en Roland Garros. Terminé diciendo gracias, Francia, gracias, París, y es difícil decir más. París siempre está en mi corazón y, como parte de eso, Disneyland París también ha sido especial. El momento mágico continuó, y tenía que ser, una vez más, en uno de mis lugares favoritos. Gracias por el gran momento que me permitieron pasar con mi familia para poner un hermoso broche de oro, a lo que, una vez más, fue un momento muy especial para mí", ha dicho Rafa Nadal, al que también acompañaron sus padres, su hermana y su tío Toni. La familia al completo disfrutó del Festival de Música de Disney, Disney Tales of Magic, el nuevo y espectacular espectáculo nocturno del parque, y se fotografiaron, como es tradición, frente al precioso castillo de la Bella Durmiente.

Convertido en uno de los deportistas más laureados y queridos del mundo, Rafa Nadal cierra una etapa vital y comienza una igual de ilusionante donde su principal apoyo, cómo no, sigue siendo su familia: "Lo son todo para mí. Mi mujer, Mery, llevamos 19 años juntos, gracias por todo lo que has hecho. Creo que has sido mi compañera de viaje perfecta durante todos estos años de carrera. Volver a casa cada día y ver cómo está creciendo mi hijo ha sido una fuerza que realmente me ha mantenido vivo y con la energía necesaria para continuar", dijo en su discurso de despedida.

A sus 39 años, Nadal está centrado en el reto de convertirse nuevamente en padre y de tomar las riendas de sus múltiples negocios, algunos, incluso, al otro lado del charco. Concretamente en Punta Cana, donde el manacorí ha puesto en marcha un nuevo proyecto profesional de la mano de Meliá Hotels International, el ZEL Punta Cana, "el primer hotel lifestyle all-inclusive del Caribe". Situado en la paradisíaca playa de Cortecito, en la costa de Bávaro, cuenta con el nuevo Rafa Nadal Tennis Center.

Su paraíso particular está a pocos kilómetros, en República Dominicana, donde Nadal adquirió en 2012 una villa en el prestigioso complejo residencial Bahía Príncipe, en Playa Nueva Romana, cuyo valor ronda los dos millones de dólares. Este exclusivo enclave se ha convertido en un destino habitual para celebridades, empresarios de alto perfil y deportistas retirados, cuenta con instalaciones y servicios de primer nivel, como campo de golf, puerto deportivo, spa, club de playa, gimnasio, marina privada, vigilancia 24 horas y, como no podía faltar, su propio club de tenis. Un entorno idóneo para una figura como Nadal, que ahora busca calidad de vida y tranquilidad, sin renunciar a la actividad y el bienestar.