El emotivo homenaje a Rafa Nadal en las instalaciones del Roland Garros en París, rodeado de su familia

En octubre de 2024, Rafa Nadal puso punto y final a su carrera deportiva dejando a todos con el corazón encogido. A sus 38 años, el mallorquín, todo un ícono del tenis mundial, ha decidido disfrutar de la vida alejándose de las pistas. Ahora, disfruta de esta nueva etapa de su vida con la ilusión de convertirse en padre por segunda vez junto a Mery Perelló. Y este domingo, Roland Garros ha querido devolverle todo el cariño depositado todos estos años con un emotivo homenaje en sus emblemáticas instalaciones de París.

Con un recibimiento lleno de cariño y aplausos, Rafa se ha bajado del coche en la tarde de este domingo acompañado de su mujer, Mery, y su pequeño Rafa Jr., de 3 años. Juntos han llegado hasta la pista Philippe Chatrier, ese rincón donde el tenista mallorquín ha hecho historia levantando nada menos que 14 veces la Copa de los Mosqueteros en Roland Garros. Una vez allí, ha comenzado el emotivo homenaje a una carrera deportiva brillante que el tenista se ha ganado a pulso.

Durante el encuentro, Rafa ha tomado la palabra y no ha podido evitar dedicar unas palabras a su mujer, Mery Perelló, su gran apoyo y compañera de vida. "He perdido la hoja, pero es fácil de arreglar. No la necesito. Mery, eres mi mejor compañera de vida, no nos podíamos imaginar en 2005 que estaríamos aquí 20 años después siendo una familia. Hemos estado siempre donde me has necesitado apoyándome en una situación no siempre fácil. Este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu apoyo y a la felicidad que nos da nuestro hijo, todo ha sido menos complicado", ha confesado ante la mirada de los allí presentes.

El tenista también ha querido reconocer el trabajo incansable de su hermano Toni, su entrenador y compañero inseparable durante toda su carrera. "Toni, eres la razón por la que estoy aquí, gracias por dedicar una parte de tu vida a estar conmigo. Lo que hemos vivido no siempre ha sido fácil, pero sin duda ha valido la pena. Por nuestra forma de ser no somos de expresar sentimientos, pero quiero que sepas que mi gratitud por sacrificar todo por mí es infinita", le ha dedicado.

"Desde pequeño me habéis cuidado y habéis hecho lo posible para hacerme feliz. Gracias por todos los ejemplos de valores que cada día me habéis inculcado, nunca podré devolveros, es imposible, lo que hacéis y lo que habéis hecho por mí. Os quiero", ha dicho visiblemente emocionado hacia su familia, en especial a su madre Ana María y su hermana María Isabel.

Por último, el mallorquín ha querido darle un pequeño homenaje también a sus amigos de toda la vida: "Es difícil empezar por alguien, pero lo haré por mis amigos de toda la vida, que son y han sido un pilar muy importante para mí".