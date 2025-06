Belén Esteban se traga las penas de 'La familia de la tele' a golpe de fotos con Georgina, Miguel Ángel Silvestre o Blanca Suárez

Belén Esteban se ha vuelto a pegar una de las fiestas de su vida, esta vez con los de Netflix. Fiesta celebrada en pleno centro de Madrid de la que ya hemos dado todos los detalles de los looks que desfilaron por su alfombra roja. La princesa del pueblo suele aprovechar cada sarao en los que coincide con muchos famosos para hacerse fotos con ellos. Esta vez, le ha tocado el turno a algunas estrellas de la plataforma de contenidos, como Georgina Rodríguez o Miguel Ángel Silvestre.

Tal y como ha mostrado en redes, la madre de Andrea Janeiro le pidió fotos a la novia de Cristiano Ronaldo, a Juana Acosta o al eterno duque (protagonista de series de Netflix como Sense8 o Sky Rojo). También estaban por allí otras estrellas como Ana Mena, Ernesto Alterio, Paco León, Ana Guerra o Marcelo (el ex jugador del Real Madrid). Belén no los dejó escapar. Blanca Suárez, además, fue otra de las invitadas, coincidiendo con Miguel Ángel Silvestre. Porque en Madrid sí te encuentras con tu ex, aunque Isabel Díaz Ayuso diga lo contrario. Belén, claro, también se fotografió con la novia de Javier Rey.

Belén, que no pasa por su mejor momento profesional debido al fracaso de audiencias de La familia de la tele en La 1, no acudió sola a la fiesta, sino acompañada por sus compañeras del ente público, Inés Hernand y la propia María Patiño. "Maravilla", así ha resumido la fiesta la que fuera colaboradora de Sálvame. También ha dejado una foto que ha causado mucho revuelo.

Como decíamos, para la de Paracuellos de Jarama es habitual hacerse fotos con todo personaje conocido cuando acude a fiestas de este tipo. Ya lo hizo en otros saraos o conciertos, siempre convirtiéndose viral en redes. Con su amiga Rosalía es con quien más disfruta haciéndose fotos, como ha demostrado en otras ocasiones anteriores. Aunque la vez que coincidió con los reyes Felipe VI y doña Letizia tampoco se quedó corta. Y esta misma semana se ha vuelto a convertir en viral por otro motivo, por sus imágenes del fin de semana rezando, rota en llanto, de rodillas.