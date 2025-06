Belén Esteban, en su momento más vulnerable, lanza su mensaje más personal a su hija: "Tan lejos..."

Belén Esteban no está viviendo su mejor momento, especialmente después de que se conociera la última decisión de RTVE de eliminar el segundo bloque de La familia de la tele, tras el fiasco de audiencias que arrastra el programa desde su estreno. En medio de toda esta tormenta profesional, la de Paracuellos del Jarama no lo está llevando nada bien, y mucho menos teniendo a su hija, Andrea Janeiro, tan lejos.

"Nadie sabe lo que es la distancia y tan lejos...", ha comenzado escribiendo en sus redes sociales. La ex princesa del pueblo asegura que "solo la gente que lo sufre, lo sabe", añadía. Y a la niña de sus ojos, le decía: "No sabes lo que te echo de menos, pero me siento tan feliz y tan orgullosa por ti...".

Y seguía presumiendo de hija: "Porque con tu sacrificio, perseverancia y constancia. Eres una gran mujer. Sin ayuda de nadie, solo por ti. Te quiero más que a nada, mi vida", concluía.

Siempre que Belén comparte en Instagram algo relacionado con su hija, lo hace sin mostrar fotos actuales por respeto a la privacidad que la joven deseó alcanzar nada más cumplir la mayoría de edad en 2017. Andrea vive actualmente en Estados Unidos, donde se labra un futuro tras estudiar en Reino Unido.