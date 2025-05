Salen a la luz los sueldos de La familia de la tele: cuánto cobran Belén Esteban, María Patiño y todos los colaboradores del Sálvame de TVE

La familia de la tele llegó a TVE como la apuesta estrella de su presidente, José Pablo López, pero el programa está tenido una trayectoria nefasta, con unos datos de audiencia muy pobres que están hundiendo la tarde de La 1. A pesar de no superar el 6,5% de share, el magacín que producen los creadores de Sálvame continúa en antena y está a punto de cumplir un mes en la parrilla de la cadena pública.

La familia de la tele está producido por La Osa, la compañía que dirigen Óscar Cornejo y Adrián Madrid, quienes trabajaron anteriormente para Telecinco a través de La fábrica de la tele. En aquella época pusieron en marcha, además de Sálvame, otros programas como La Noria, Aquí hay tomate, Hormigas Blancas, etc. Tras su salida de Mediaset, pasaron un año en TEN, hasta que RTVE contrató sus servicios para trasladar el espíritu de Sálvame a las tardes de La 1.

RTVE firmó un acuerdo con La Osa por 65 programas por 6.052.299,73 euros, IVA incluido, es decir, 87.752,64 euros más IVA por cada uno de los programas. Los 65 programas contratados se han quedado en 57 por el retraso que sufrió el programa ante su estreno (si no hay renovación ni cancelación, acabará el 18 de julio). A esto hay que sumar 275.000 euros por los pilotos que no se emitieron. Según el contrato, TVE estableció un share de corte del 8%, según informa El Mundo. Es decir, la cadena se reserva el derecho a mover o cancelar el programa si no se alcanza esa cifra.

"Si a partir de la emisión del capítulo 10, durante 10 capítulos consecutivos, los índices de audiencia en la primera comunicación pública de los capítulos emitidos no han alcanzado dicho share, RTVE podrá mantener o alterar unilateralmente las condiciones (día, franja, horario) de emisión de la serie, e incluso suspender o cancelar (en ese momento o más adelante) su emisión y/o la producción de la misma, resolviendo unilateralmente el presente capítulo para los capítulos restantes", dice el contrato. Como decíamos, La familia de la tele está hundido en datos que se mueven alrededor del 6,5% y tan solo subió hasta el 9,9% el pasado lunes, coincidiendo con la rueda de prensa de Melody.

Cuánto cobran los presentadores y colaboradores

El contrato de La familia de la tele establece seis presentadores -aunque supuestamente solo María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand tienen este rol- y cada uno de ellos cobra un máximo de 1.616 euros por programa y un mínimo de 950, según el medio citado anteriormente. Por su parte, cada uno de los ocho colaboradores "habituales", incluidos gastos de representación, percibe un máximo de 1.150 euros y un mínimo 950 euros por cada episodio.

También se establece que los invitados -dos máximo por programa- reciben un máximo de 2.000 euros. A estas partidas hay que añadir gastos por un valor de 204.111,71 euros relacionados con viajes de un presentador y de tres colaboradores (300 euros por entrega), hotel para un presentador y tres colaboradores (120 euros), taxis, catering... En cuanto a los directores del programa, se establece un máximo de 8.750 euros al mes, mientras que los cuatro subdirectores recibirían 5.000 euros.