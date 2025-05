TVE redobla su ataque a Melody a través de 'La familia de la tele': "Tenía un plan a nuestras espaldas"

La familia de la tele insiste en centrar en Melody el contenido de su programa, aunque este martes ya se demostró que el asunto no es gasolina para su audiencia, porque los datos volvieron a caer tras la subida del lunes, el día en el que se emitió la esperada rueda de prensa de la cantante.

Este miércoles, el programa de la cadena pública ha ido más allá, porque ha llegado a decir que la andaluza elaboró "un plan oculto para relanzar su carrera a espaldas de TVE" y que esa estrategia "la habría planeado con anterioridad a Eurovisión". En este sentido, el programa de RTVE ha afirmado que Melody habría cerrado una entrevista con El Hormiguero "y habría apalabrado un programa de retos [El Desafío] de la misma productora", y que por eso canceló su visita a La Revuelta.

María Patiño ha insistido que la decisión de Melody de ir a El Hormiguero está cerrada desde antes de ir a Basilea, según la información que maneja La familia de la tele. En este sentido, el programa ha criticado que la cantante usase la "excusa" de la salud mental para no ir al programa de Broncano el día 19 de mayo. De este modo, La familia de la tele alinea su discurso con el de La Revuelta. "Melody pone una excusa al programa de David Broncano, pero la información que tenemos es que eso fue una excusa, porque ella sabía que no iba a ir".

Belén Esteban, por su parte, ha rebatido esa información. "A mí me dicen que no estaba preparado [en El Hormiguero]. Me desmienten que lo tuviera preparado con antelación", ha dicho La Patrona. Es más, Belén también se ha extrañado de que Melody no vaya a ir a De Viernes. "Ayer quedó con una persona clave de Telecinco y a mí me ha llamado la atención que no vaya a ese programa, porque ayer dábamos por hecho que sí iba a ir".