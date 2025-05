Las cadenas se ensañan contra Melody por su rueda de prensa y la negociación con '¡De Viernes!'

Martes horribilis para Melody, linchada mediáticamente este martes 27 de mayo de 2025 entre las 9:00 de la mañana y las 11:00 de la noche en las principales cadenas de televisión. Muy llamativa fue la campaña vengativa con la que RTVE intenta desquitarse del plantón y los ataques de la eurovisiva, y de paso, tratar de reanimar a la moribunda La familia de la tele, que el lunes batió récords de audiencia con la polémica. Siguiendo el lema de Broncano (polemiza y vencerás), la 1 se cebó este martes contra su candidata.

Los ataques de Melody a algunos de los comunicadores más protegidos de Atresmedia y RTVE, como Sonsoles Ónega y David Broncano, ya le habían granjeado enemigos el lunes. Pero el rechazo televisivo hacia ella se intensificó el martes, tras conocerse que estaría negociando una exclusiva con el programa ¡De Viernes!, de Telecinco, por una cifra que superaría los 100.000 euros. Algunas fuentes aseguran que el hermano de Melody exige 150.000 euros para que la artista se siente en el plató con Santi Acosta y Bea Archidona. Y eso no es óbice ni cortapisa para que vaya a El Hormiguero, aunque solo sea para meterle el dedo en el ojo a Broncano y sus secuaces, que hicieron chistes con ella, no han pedido disculpas y hasta se han puesto chulos.

La información de que Melody quiere hacer su agosto en el programa que mejor pague o en el que mejor la trate ha generado aún más tensiones, pues muchos interpretan sus intervenciones anteriores como una estrategia para revalorizar su testimonio. La opinión generalizada en los espacios televisivos ha sido contundente: acusan a Melody de buscar rentabilidad personal y de esquivar cualquier crítica a su actuación, mientras se presenta como víctima del sistema mediático. Pese a las críticas, lo más perjudicial para ella fue la información que desveló el programa Tardear: Melody cobrará cinco veces más al ayuntamiento de su pueblo que al de Alicante por una actuación. El próximo 26 de junio ofrecerá un concierto en Dos Hermanas, su localidad natal en Sevilla, donde percibirá un caché récord de 120.000 euros, la cifra más alta que ha cobrado hasta ahora por una actuación.

Sin embargo, no todas sus presentaciones alcanzan esos montos. Por ejemplo, en su concierto programado en Alicante, apenas dos semanas después, su caché será considerablemente menor: 25.000 euros. Melody deberá explicar por qué ganará tanto dinero con fondos públicos de su municipio. Aunque quizá la razón sea que ese bolo se ha negociado tras el terremoto mediático generado por Eurovisión.

RTVE se ensaña con ella

Silvia Intxaurrondo se sumó al plató de La familia de la tele para apoyar a María Patiño y compañía. La presentadora de La hora de La 1 participó como comentarista y arremetió contra Melody por su discurso, supuestamente apolítico, sobre el drama que sufre Palestina. "Puedes expresarte políticamente. Otros candidatos lo han hecho y no ha pasado absolutamente nada", afirmó. Lo más hiriente para la cantante fue la parodia que realizó Josep Ferré, quien "la clavó". "He tenido mil ofertas por venir. Si yo soy antepenúltima y yo soy antepenúltima, pues aquí estoy muy bien, con vosotros", dijo el cómico, disfrazado de Melody, entre risas del público.

En la emisión del martes de La Revuelta, David Broncano dedicó 7 minutos y 20 segundos a responder a las recientes declaraciones de la cantante, quien expresó su malestar por el trato recibido en los medios tras su paso por Eurovisión. Broncano fue tajante: "Ella nos ha pedido que le pidamos disculpas. Melody, no lo vamos a hacer en ningún momento". El presentador, como ya hemos recogido, también explicó el contexto de un comentario que generó polémica: "Lo de que 'bajaba las persianas' lo dije irónicamente y empatizando un poco con ella. Finalmente, le mandé buenos deseos. Entiendo que se haya puesto nerviosa, pero nosotros no hemos acrecentado su presión".

Una parte importante de su intervención se centró en criticar el uso del argumento de la salud mental en este caso: "Utilizar la carta de la salud mental para esto, cuando hay gente que tiene problemas reales, banaliza. Hay personas que de verdad están pasando por situaciones muy serias". Broncano, a quien las polémicas y la bronca suele sumarle audiencia, también quiso aclarar los detalles de la entrevista que fue cancelada a última hora, afirmando que la decisión se tomó "un rato antes", aunque otras versiones contradicen esa afirmación. De hecho, toda España sabíamos que Melody se iba a su tierra y aplazaba sus compromisos para ver a su familia tras las tensiones.

Finalmente, abordó las acusaciones sobre supuestas cláusulas contractuales que impedirían a los artistas pronunciarse políticamente: "Se ha dicho que no mandó mensajes políticos por contrato. No es cierto". Y añadió: "Lo que está pasando en Palestina no es una cuestión política, sino de humanidad".

'Espejo Público' habla de su presunta doble moral

Miquel Valls (cuya relación personal con La Familia de la tele es relevante en este caso) afirmó en Espejo Público que, durante su comparecencia, Melody eligió cuidadosamente cada palabra con el objetivo de aumentar su valor de cara a futuras apariciones en otros medios. "Melody contó solo parte de lo sucedido. Primero, porque está sujeta a un contrato con RTVE que le obliga a conceder la primera entrevista dentro de sus instalaciones. Pero además, lanzó indirectas y dejó abiertas varias polémicas con la intención de generar interés y poder vender esa entrevista a otras cadenas".

Gema López fue muy crítica con la cantante, a quien acusó de actuar con doble discurso. "Esa entrevista será atractiva solo si antes lanza insinuaciones y críticas, como hizo ayer. A mí esto me parece un juego con las cartas marcadas. Ella está en su derecho, por supuesto, pero entonces no digas en rueda de prensa que todo gira en torno al dinero, cuando tú misma estás negociando por él", expresó.

También Ana Rosa Quintana lanzó algunas críticas contra Melody, a quien, no obstante, alabó como artista. La comunicadora intuye que la cantante acabará visitando La Revuelta y la criticó por sus exigencias de autonomía. "Puede pensar lo que quiera, pero cuando uno va a Eurovisión, hay un equipo que decide", aseguró.