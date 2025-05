El caché de Melody bate récord tras el fiasco eurovisivo y su 'rajada' contra TVE: sabemos lo que cobrará por un 'De Viernes' y un concierto

La 'diva' ha vuelto y lo ha hecho para quedarse. Tras 'refugiarse' en su tierra y coger fuerzas después del fiasco eurovisivo en Suecia, donde quedó antepenúltima del ranking europeo, Melody reapareció este lunes en una rueda de prensa en la que disparó dardos envenenados contra la organización de la Pública. El escándalo que rodea a la artista sevillana la ha situado en el centro de la atención mediática y ha multiplicado su caché hasta lograr su propio récord: 120.000 euros por un concierto.

Concretamente por un espectáculo que Melody ofrecerá en Dos Hermanas, su tierra natal, el próximo 26 de junio. Según Tardear, no es la primera vez que la cantante se sube a este escenario, pero sí la primera que cobra tal cantidad por ello, pues su último espectáculo en dicha localidad (antes de pasar por Eurovisión) le reportó 13.189 euros, según los contratos. De hecho, Melody estará también en Alicante apenas dos semanas y su remuneración, aunque fantástica, no alcanza las seis cifras: 25.000 euros. Es, igualmente, mucho más alta que la que tenía en 2024.

Y eso no es todo, porque diversos medios de comunicación están tentando a la artista con jugosas cantidades para que hable alto y claro sobre todo lo que ha sucedido en su aventura eurovisiva. Por ejemplo, De Viernes, el programa de Telecinco que, según Espejo Público, le ha puesto a Melody un cheque de 150.000 euros encima de la mesa por una entrevista de 90 minutos. Las partes no lo han confirmado, pero apuntan a que veremos a Melody con Santi Acosta y Bea Archidona más pronto que tarde. Ella, ya lo dijo este lunes, no cierra las puertas a nadie: "Iré a los programas y los sitios donde me den cariño y me respeten como artista", aseguró.

Polémica rueda de prensa

Melody reapareció este lunes en la sede de TVE tras una semana de desconexión con su familia. Canceló su agenda de compromisos tras quedar antepenúltima en Eurovisión y aunque ella insiste en que solo necesitaba descansar y recargar pilas, son muchos los que apuntan a que su cabreo por lo sucedido era monumental. En la rueda de prensa, desde luego, no dejó títere con cabeza: desde "la puesta en escena estaba bien pero yo hubiera hecho algo más espectacular" hasta "desde que gano el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE".

Tampoco se mordió la lengua al responder a las burlas de David Broncano ("Se ha reído de mí, pero yo no me meto con sus audiencias") o los comentarios de Sonsoles Ónega ("Para la gente que cree que ahora me voy a hacer millonaria y antes no ganaba ni un duro... Eso no es verdad. Somos trabajadores y chimpún, el millón de euros todavía no me ha llegado").