Kiko Matamoros arremete contra Melody y su rueda de prensa: "Nunca vi a nadie representar de esa forma tan brutal a los gorilas"

La rueda de prensa de Melody en las instalaciones de RTVE generó una gran expectación este lunes. La intérprete de Esa Diva valoró su antepenúltimo puesto en el certamen de Eurovisión en Basilea y evitó posicionarse políticamente acerca de la participación de Israel, que quedó segunda principalmente gracias al apoyo del televoto. Una rueda de prensa que ha generado muchas opiniones. Entre ellas, la de Kiko Matamoros.

El colaborador de La familia de tele, programa que cogió oxígeno en la tarde de este lunes debido a la emisión de esta rueda de prensa, cargó momentos después en redes sociales contra la representante de España en el festival de la canción: "Nunca vi a nadie representar de esa forma tan brutal a los gorilas. ¡Bravo, Melody! Perdón a mis queridos simios", escribió, mostrándose disconforme con las explicaciones de la artista en rueda de prensa, y haciendo referencia a la famosa canción de la intérprete.

#LaFamilia26M Nunca vi a nadie representar de esa forma tan brutal a los gorilas. ¡Bravo, Melody! ???.Perdón a mis queridos simios ? — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) May 26, 2025

El comentario del ex de Makoke, que ahora trabaja en TVE, generó una oleada de reacciones: "La peor rueda de prensa que puede hacer un profesional de esto", "¿No tienes espejos?" o "Mira como mueve el rabito a su nuevo amo. Jubílate, estarás mas liberado. Ya tienes edad", se leía entre los mensajes. Quien sí apoyó a Melody tras la rueda de prensa fue Belén Esteban, con un emotivo mensaje en Instagram: "Todas somos divas".

La rueda de prensa de Melody

En su comparecencia ante la prensa, Melody reivindicó su trabajo en Eurovisión, a pesar de quedar antepenúltima. La cantante también fue muy dura con TVE, porque dejó claro que había tenido bastantes diferencias con la cadena a la hora de plantear la puesta en escena. "Hay cosas con las que no he estado de acuerdo", manifestó. Asimismo, atacó a Broncano por "burlarse" de ella en La Revuelta y también se quejó del trato que había recibido en otros programas de TVE en los que se había hablado de su caché. No lo dijo explícitamente, pero todo hace pensar que se refería a La familia de la tele.

RTVE también se pronunció acerca de las palabras de la cantante, cuando esta se negó a valorar la presencia de Israel en Eurovisión. Melody prefirió mantenerse al margen porque, según contó, lo tiene "prohibido por contrato". El ente público respondió: "RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos", publicó la cadena. "Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben incluir contenido político".

RTVE aclara, ante las afirmaciones de la cantante Melody, que en ningún momento se ha prohibido por contrato a ningún representante de España en Eurovisión hacer comentarios políticos. Son las normas de la UER las que establecen que las canciones, y sólo las canciones, no deben… pic.twitter.com/OuSmQDrfhC — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 26, 2025