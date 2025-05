Melody da oxígeno a 'La familia de la tele': mejor dato de audiencia gracias a una rueda de prensa plagada de pullas a TVE

El batacazo de Melody en Eurovisión, la polémica que ha arrastrado durante la última semana y una rueda de prensa cuidadosamente ubicada a las 16.00, la hora a la que comienza La familia de la tele. Todos estos ingredientes han sido necesarios para que el programa logre salir de los nefastos resultados de audiencia que está registrando desde que llegó a las tardes de La 1, hace ya casi un mes.

La expectación por ver y escuchar a Melody por primera vez tras su fiasco en Eurovisión da a La familia de la tele un 9,9% de share, unos tres puntos más de lo habitual. Cabe recordar que el magacín de La 1, que este lunes alargó su primer tramo, convirtió su programa en una especie de monográfico para seguir la rueda de prensa de la cantante y comentar sus respuestas con los colaboradores. Es el mejor dato de La familia de la tele desde que el programa se estrenó en TVE, pero habrá que ver en qué se queda este resultado cuando la actualidad no esté de su lado.

Sueños de libertad domina la sobremesa (13,2%), pero La familia de la tele supera en su franja por 1,6 puntos a Cuatro (8,3%), por 1,7 puntos a Telecinco (8,2%) y por 4,2 puntos a La Sexta (5,7%).

En su comparecencia ante la prensa, Melody reivindicó su trabajo en Eurovisión, a pesar de quedar antepenúltima. La cantante también fue muy dura con TVE, porque dejó claro que había tenido bastantes diferencias con la cadena a la hora de plantear la puesta en escena. "Hay cosas con las que no he estado de acuerdo", manifestó. Asimismo, atacó a Broncano por "burlarse" de ella en La Revuelta y también se quejó del trato que había recibido en otros programas de TVE en los que se había hablado de su caché. No lo dijo explícitamente, pero todo hace pensar que se refería a La familia de la tele.

Después del primer tramo de La familia de la tele, TVE emitió Valle salvaje (11,7%) y La Promesa (13,4%). Esta última baja como consecuencia de ver retrasado el horario de inicio de su capítulo, porque La 1 ha ampliado el primer bloque del programa. La segunda parte de La familia de la tele, que contó con una tertulia sobre La Promesa y luego con otros contenidos relacionados con sucesos, también obtuvo el segundo mejor dato desde su estreno (7%).

Pablo Motos sigue por delante de Broncano, que respondió a los dardos de Melody

Por la noche, El Hormiguero (14,9%) sigue por delante de La Revuelta (12,6%), el programa al que aludió Melody durante su rueda de prensa. De hecho, Broncano aprovechó la ocasión para responder y devolver más pullas a la cantante. A continuación, Masterchef (12,6%) domina la noche en La 1, pero Renacer (11,9% en Antena 3) lidera en su franja de emisión.

La Favorita (9,3%) sigue relegada como la tercera opción en Telecinco. Por último, El Taquillazo de La Sexta (5,4% para Camera Café) y Viajando con Chester (5,3%) cierran el ranking.