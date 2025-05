Broncano responde a la pulla de Melody con nuevas burlas: "La podíamos invitar en la onomástica San Fadao"

Las reacciones a la 'rajada' de Melody en la rueda de prensa que ha concedido este lunes tras el fiasco eurovisivo no se han hecho esperar. Tras el desmentido de TVE sobre la cuestión política y la feroz crítica de algunos periodistas especializados, le ha llegado el turno a David Broncano. El presentador de La Revuelta se ha convertido en el protagonista inesperado de la tarde al recibir los dardos de la cantante por sus burlas y ha reaccionado con nuevos chistes: "La podíamos invitar para que venga en esta onomástica, en 'San Fadao".

El humorista comenzaba el programa este lunes haciendo referencia al asunto: "¿Se ha enfadado ella con nosotros? ¿Esto es cierto?", preguntaba a Grison cuando le comentaba lo sucedido. Broncano ha asegurado que no había visto la rueda de prensa y desconocía las declaraciones de Melody: "Si me ha citado luego lo miro y respondo, pero la hemos invitado un montón de veces. Vino antes de Eurovisión lo celebramos, luego se canceló un rato antes...", ha explicado. El presentador se ha mostrado sorprendido por el enfado de la diva: "No dijimos nada además. Bueno perdonad, porque no estoy al tanto de esto".

Tras una nueva broma de Grison ("Ha dicho Netanyahu y tú en la misma posición, la misma mierda"), Broncano ha zanjado la conversación con una promesa: "A mí me cae muy bien Melody, luego lo veo y mañana contesto".

Melody VS Broncano

La cantante de Dos Hermanas ha sido muy dura con el presentador durante la rueda de prensa, especialmente por ser compañero de la misma cadena: "Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi persona y hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Ha habido algún programa de televisión que se ha reído de que yo me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y de que necesitase tiempo", ha dicho. "Yo he visto que hablan mucho de la salud mental y de que hay que cuidarse... y no me gusta esa doble moral. No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello. Y que se burlen de mí, de que igual estoy en mi casa con las persianas bajadas y equilibrándome mentalmente... No hay que burlarse del puesto y del número, porque yo no me meto con las audiencias de los demás".

Por último, ha añadido: "Voy a ir a los programas en los que a mí se me respete y me den mi sitio como artista. Puedo estar abierta siempre a unas disculpas, porque como persona entiendo que todos nos podemos equivocar, yo la primera. Pero eso tiene que llegar".