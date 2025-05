Melody arremete contra Broncano por "burlarse" de ella en La Revuelta: "Se han reído de mí en nuestro propio canal"

Melody ha comparecido este lunes en rueda de prenda y se ha mostrado "orgullosa" de su trabajo y "dolida" por algunas cosas que se han dicho desde que acabó el festival. Pero la cantante ha sido especialmente dura con David Broncano, a quien no ha nombrado pero no ha hecho falta.

"Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Ha habido algún programa de televisión que se han reído de que yo me haya ido a mi casa a ver a mi hijo y que necesitase tiempo", ha manifestado muy enfada.

Hay que recordar que el showman se burló la semana pasada de que Melody estaba en casa y de que había dejado tirado a La Revuelta por su mal resultado.

"No me gusta esa doble moral. No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello. Y que se burlen de mí, de que igual estoy en mi casa con las persianas bajadas. No hay que burlarse del puesto y del número. Se han reído del propio canal y de una canción que ha hecho que España se una, ha espetado. "Se tenía que decir y se dijo".