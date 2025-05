Melody 'raja' sobre sus diferencias con RTVE en Eurovisión: "Hay cosas con las que no he estado de acuerdo"

Una semana después de su batacazo en Eurovisión, Melody por fin ha roto su silencio en una multitudinaria rueda de prensa que la artista ha ofrecido de la mano de RTVE. Y esto es importante, porque en algún momento se pensó que iba a ir por libre. "Me sorprende la que se ha liado", ha dicho nada más presentarse ante los medios. "Algo bueno ha pasado para que haya tanta expectación".

Ante más de cien periodistas, Melody ha visto de nuevo su actuación en Eurovisión, esa que toda España aplaudió, pero que Europa rechazó de lleno (37 puntos y antepenúltima posición). "Fue una actuación muy emocionante. Me siento muy orgullosa del trabajo que he hecho", ha explicado. "Yo he hecho lo que tenía que hacer, di mi palabra y he cumplido", ha reivindicado la cantante, que también ha reconocido que se quedó "sorprendida" con el resultado, "pero no hubo dramas ni lloros". Asimismo, ha negado que echara a algunas personas de su camerino debido al enfado que tenía esa noche tras el batacazo en la clasificación del festival.

Melody se ha mostrado "orgullosa" por el trabajo que se vio en Eurovisión pero también "dolida" por algunas cosas que se han dicho desde que acabó el concurso. "Se ha comentado que estábamos pasando un drama familiar, que me había separado de mi pareja, cosa que es falso porque estamos más unidos que nunca. Y no me parece bien. Respeto que hay que rellenar contenido, pero no todo vale por la audiencia y hay que respetar a la artista, porque yo lo he dado todo. No entiendo por qué se ha especulado tanto".

Pero la cantante ha sido especialmente dura con David Broncano, un presentador de RTVE, la misma cadena para la que ha trabado Melody durante estos meses. No le ha nombrado de forma explícita, pero no ha hecho falta. Cabe recordar que el showman se burló la semana pasada de que Melody estaba en casa tras el fiasco en el festival y llegó a decir que había dejado tirado al equipo de La Revuelta por su mal resultado.

"Me ha dolido que algunos compañeros de la misma cadena hayan hecho comentarios despectivos hacia mi actuación. Dejé claro que no iba a hacer prensa y se han dicho cosas que no son. Ha habido algún programa de televisión que se han reído de que yo me había ido a mi casa a ver a mi hijo y que necesitase tiempo", ha manifestado muy enfada. "No me gusta esa doble moral. No me gusta que pida un descanso y se vaya a mi cuello. Y que se burlen de mí, de que igual estoy en mi casa con las persianas bajadas. No hay que burlarse del puesto y del número. Se han reído del propio canal y de una canción que ha hecho que España se una, ha espetado. "Se tenía que decir y se dijo".

Las diferencias entre Melody y RTVE

Durante su comparecencia, Melody también ha puesto sobre la mesa las diferencias que ha tenido con RTVE desde que ganó el pasaporte para Eurovisión. "Estoy muy contenta con la actuación, pero todo es muy mejorable. Yo hubiera hecho una puesta en escena mucho más potente. Pero una vez yo gané el Benidorm Fest, la candidatura pasa a ser de RTVE, y ellos son los que deciden", ha indicado.

"Desde un primer momento dije una serie de cosas y ellos no lo veían", se ha quejado. "Hay planos que se perdían en la actuación, a veces salía muy lejos... y el momento bata de cola no se apreciaba", ha criticado. "Lo del telón también lo sufrí. Pero hay cosas que no están de mi mano, aunque las he luchado y las he peleado", ha continuado. "La coreografía la hemos cambiado cinco veces, cuando no había falta", ha lamentado.

"Lo que menos me ha gustado es que yo no haya podido ser yo y no haya podido dar todo lo que soy capaz como artista", ha declarado Melody. "Ha habido cosas en las que no hemos estado de acuerdo, como la puesta en escena o las pantallas, que no las vi hasta el día de antes", ha soltado sobre los visuales que acompañaban a su número musical. "Ha habido muchas cosas que yo las hubiese enfocado de otra manera", ha añadido. Es más, Melody se ha quejado de que RTVE hiciera cambios para rebajar "sus rasgos". "Se ha dicho que era muy española".

Otro de los cambios que Melody nunca entendió es que RTVE prescindiera del columpio que utilizó para comenzar su actuación en el Benidorm Fest. "Se me dijo que no era llamativo o positivo salir desde arriba y luego hemos visto a otros países hacerlo", ha lamentado.

Silencio de Melody sobre la polémica de Israel

Donde no ha entrado Melody es en la polémica por la participación de Israel en el festival. Esa controversia fue a más durante el concurso por el posicionamiento de RTVE contra este país y a favor de Palestina. "Eso que lo aclaren los políticos. No me voy a meter en esos temas porque se me exige por contrato no hacer comentarios políticos después del Benidorm Fest", ha indicado Melody, aunque bien los podría haber hecho en la rueda de prensa de este lunes, porque Eurovisión ya ha acabado y ya no está sujeta a ningún contrato. "El único mensaje que puedo dar es que deseo que en el mundo haya mucho amor y paz".

Con todo, a Melody no le quedan muchas ganas de repetir en Eurovisión. "De esto me tengo que recuperar porque tengo las pilas gastadas. Pero si volviese, tengo algo muy importante, que es el calor del público. Volvería por el público, pero con otras condiciones".