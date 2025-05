Melody declina sentarse en 'De Viernes' y opta por aclarar su batacazo en Eurovisión directamente en RTVE

Ha pasado ya una semana desde la actuación de Melody en Eurovisión 2025. Una diva que lo dio todo sobre el escenario, pero que no vio su esfuerzo recompensado, ya que España terminó en la antepenúltima posición, con apenas 37 puntos. Desde entonces, la cantante de Esa diva ha preferido mantenerse alejada de los focos y refugiarse en su familia. Eso sí, ha dejado claro que próximamente dará las explicaciones que todos están esperando. No lo hará en 'De Viernes', tal y como le habrían ofrecido hace unos días.

Según señala Confidencial Digital, el programa de Telecinco habría lanzado una oferta a la artista sevillana para sentarse en su plató, y esta la habría declinado.

Al parecer, Melody quiere cerrar este capítulo lo antes posible, pero quiere hacer las cosas bien. Por lo que, el próximo lunes 26 de mayo, a partir de las 16:00 horas, dará las explicaciones pertinentes en la sede de RTVE, la cadena que ha respaldado su actuación eurovisiva.

El entorno de la cantante asegura que los recientes desencuentros con el ente público no guardan relación con lo ocurrido el pasado sábado 17 de mayo en Basilea. Según explican, se trata simplemente de "problemas de agenda" vinculados al "control de descanso" de Melody, quien deseaba regresar cuanto antes a casa para estar junto a su familia y, especialmente, con su hijo. Así lo asegura el citado medio.

La noticia llega apenas un día después de que la artista lanzara su nueva canción,?El apagón, que vio la luz este pasado viernes. Un sencillo cargado de frases significativas como?"no lo vi venir",?"me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida",?"hoy, ya sé qué elegir"?o?"he tocado fondo y me toca salir", que muchos ya interpretan como un fiel reflejo de este momento personal.