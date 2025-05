Melody, entre el "enfado" y la "decepción" tras Eurovisión: "Va a contar todo lo que ha vivido"

Melody ya está en España, aunque de momento sigue sin hablar sobre su experiencia en Eurovisión después de haber quedado antepenúltima en el festival. De momento, se va a centrar en reencontrarse con su familia para recuperar el tiempo perdido en las últimas semanas y, más adelante, hablará de todo lo que ha vivido durante las últimas semanas en Basilea (Suiza).

"Lo primero para mí es estar con mi hijo", ha dicho la artista andaluza. "Quiero ver a mi padre y a mi madre, que no han podido acompañarme en el festival", ha dicho a su llegada al aeropuerto de Málaga. "No so preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos y me preguntaréis, ya sabéis que os trato gloria bendita", ha prometido a la prensa.

Ferrán Poca, representante de Melody, ha hecho declaraciones más extensas ante los medios a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas y ha reconocido que aunque no está "enfadada", sí está "decepcionada con el resultado, pero esto es también comprensible".

"Ya veréis que en unos días lo explica ella, que creo que va a tener mucho más arte. Además, ella lo va a explicar estupendamente cómo se ha sentido y cómo lo ha vivido. En unos días vuelve a la carga, porque además es que es una campeona trabajando" ha asegurado en declaraciones a Europa Press, revelando que lo único que ha pedido la artista "es descansar, que creo que es objetivamente necesario".

Raúl Amor, figurinista y estilista de RTVE, es otras de las voces cercanas a Melody que ha hablado en el aeropuerto. "Feliz no está, está enfadada como estoy enfadado yo, te mentiría si te dijera que está contenta", ha dicho. "Tú te presentas a un concurso para ganar, y Melody es muy guerrera, entonces no es difícil entenderla. Ella es una mujer que no se amedrenta y yo creo que va a contar su realidad, cómo se siente, porque ha hecho un trabajo increíble y lo demás está fuera de sus manos".