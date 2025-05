Emma García se atreve a hacer una crítica a la actuación de Melody en Eurovisión: "Solo le pongo un 'pero"

La actuación de Melody en Eurovisión se llevó el aplauso de todos, aunque no consiguió los puntos de casi nadie. Las críticas a su puesta en escena son todas buenas, porque no se le puede reprochar nada a la cantante española, que interpretó el tema Esa Diva sobre el escenario de Eurovisión. Consiguió 37 puntos y quedó en antepenúltima posición.

"Un año más no ha podido ser. Melody fue sencilla, valiente, poderosa, como dice Esa Diva. ¿Qué más se puede pedir si es que no cometió ni un fallo?", analizó Emma García desde el plató de Telecinco este domingo, el día después de la emisión del festival de Eurovisión.

La presentadora tuvo buenas palabras para la cantante. "No lo pudo haber hecho mejor", dijo la comunicadora vasca, que se quejó, como tantas otras personas, del nefasto resultado que tuvo la representación de España en el Festival de Eurovisión. "El resultado no reflejó ni el talento ni el esfuerzo que puso sobre el escenario".

Para finalizar, Emma García se atrevió a decir algo que no le gustó de la actuación de Melody. "Si tengo que poner un pero, sería el melenón de Melody... solo por tema de peso. Pero lo entiendo, si no, no podría hacer eso del helicóptero", comentó la presentadora. Se refiere al inconfundible gesto de Melody que, en cuanto acabó de cantar, se agarró el pelo y comenzó a agitarlo como un helicóptero.