Melody acabó antepenúltima en Eurovisión con apenas 37 puntos, 27 del jurado y 10 del televoto. Un año más, la gala estuvo marcada por la polémica que suscita la participación de Israel, que quedó segunda en el certamen obteniendo 297 puntos. De esos puntos, solo 60 del jurado profesional. RTVE, antes de la emisión de la gala y después de la advertencia de Eurovisión de multar a la Corporación si sus comentaristas hablablan del conflicto, se pronunció a favor de Palestina con un histórico mensaje por los derechos humanos.

Y, tras el resultado, el ente público anunció que solicitaría a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival, que se abra un debate sobre el televoto en el certamen para valorar si la forma en que se hace es la más adecuada. Los 12 votos del televoto español fueron, hay que recordar, para Israel.

Tras la gala, Melody ya dejó un significativo mensaje en sus redes sociales. La cantante tomó la decisión de cancelar su agenda con RTVE tras el certamen y ya ha regresado a España. Ha aterrizado este lunes a primera hora en Málaga, reafirmándose en que ya dará las explicaciones oportunas cuando toque: "No os preocupéis porque yo ya haré una rueda de prensa", ha reiterado la cantante de Esa diva.

Para ella, en este momento, lo más importante es sentir el calor familiar: "Me he venido para aquí porque hace mucho tiempo que estoy sin mi niño, unas dos semanas, y me toca". Y ha insistido: "Lo primero para mí era estar con mi hijo".

La cantante, que se convirtió en madre en febrero de 2024 de un niño llamado Cairo, necesita "estar unos días tranquila y recuperar energía" para digerir lo acontecido en Basilea, Suiza. "Quiero ver a mi padre y a mi madre, que no han podido acompañarme en el festival", ha dicho también a su llegada al aeropuerto, insistiendo: "No so preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos y me preguntaréis, ya sabéis que os trato gloria bendita".

La gala emitida este sábado logró un 50,1% de cuota de pantalla y una media de 5.884.000 espectadores. Hay que remontarse a 2022, cuando Chanel alcanzó la tercera posición con SloMo en Turín, para encontrar un resultado superior. Entonces, Eurovisión arrasó con un 50,8% de cuota y 6.835.000 espectadores. Tras ese pico, las cifras descendieron en 2023 (39,7% con Blanca Paloma) y comenzaron a recuperarse el año pasado, con la actuación de Nebulossa. "Que viva el arte y la música, aunque a veces prevalezcan otras cosas", expresó Melody en redes tras el resultado.