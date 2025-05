RTVE desafía a Eurovisión con un mensaje a favor de Palestina antes de la final: "Paz y justicia"

TVE ha abierto Eurovisión con un mensajea favor de Palestina que ha mostrado en pantalla sobre un fondo negro justo antes de empezar la final del festival. "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina". Lo ha ofrecido tanto en español como en inglés y, a continuación, ha aparecido la firma de RTVE.

Este mensaje lo lanza RTVE después de que la UER, organizadora de Eurovisión, advirtiera a la cadena pública con sanciones si los comentaristas españoles, Tony Aguilar y Julia Varela, volvían a hacer referencia a la ofensiva israelí en Gaza, como ocurrió en la semifinal.

Este sábado, durante la final, los comentaristas de RTVE no han hecho ninguna mención a ese asunto y se han limitado a presentar, con un tono muy serio e incómodo, a la representante de Israel, Yuval Raphael, durante la emisión de la 'postal' que precede a cada país.

Mensaje que RTVE ha ofrecido en pantalla antes de la final de Eurovisión 2025.

Ayuso ataca a RTVE por posicionarse con Palestina en Eurovisión: "Politización bochornosa"

El mensaje que ha emitido RTVE antes de la final ha tenido una fuerte repercusión y ha sido secundado por numerosos profesionales de la cadena pública, así como algunos políticos, que han mostrado su apoyo en las redes sociales, como Óscar Puente, Mónica García o Rita Maestre.

Sin embargo, también ha encontrado la oposición en otros representantes públicos. Isabel Díaz Ayuso ha sido muy crítica con RTVE a través de un mensaje que ha colgado en X: "Ya nos gustaría ver a los del numerito de #EurovisionRTVE con Israel decir algo del terrorismo, o de la ejecución o encarcelación a homosexuales en países musulmanes. RTVE en esta gala es, de lejos, la más secuestrada por la politización bochornosa de todo lo público en manos de su gobierno. Síntoma de debilidad y decadencia, de régimen. Dicho esto… ¡felicidades, Melody".

La advertencia de Eurovisión a RTVE

La organización de Eurovisión advirtió a RTVE de posibles sanciones si sus comentaristas volvían a hacer comentarios que consideran "políticos" sobre las víctimas que está provocando la ofensiva israelí en Gaza. A través de un escrito, la UER se quejó de que durante la segunda semifinal del pasado jueves los locutores de la cadena aludieron al debate sobre la participación de Israel en este evento y las víctimas en Gaza.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del certamen, recordó a RTVE que las normas de Eurovisión "prohíben las declaraciones políticas que puedan comprometer la neutralidad del concurso" y recalcó que "las cifras de víctimas no tienen cabida en un programa de entretenimiento apolítico". "Cualquier infracción puede dar lugar a multas punitivas en virtud del reglamento", advirtieron en el escrito.

¿Qué dijeron los comentaristas de TVE sobre Israel?

Tony Aguilar y Julia Varela, los comentaristas españoles, aprovecharon la 'postal' que se emite antes de cada canción para trasladar la posición de la cadena pública española sobre Israel antes de que este país saliera al escenario en la semifinal del jueves.

"Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y, entre ellas, hay más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas", dijo Tony Aguilar. "Esta no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y los derechos de los seres humanos, acorde con la vocación integradora y pacifica del Festival de Eurovisión", añadió Julia Varela antes de que Yuval Raphael saliese al escenario para cantar 'New Day Will Rise'.

Cabe recordar que, hace unas semanas, el presidente de RTVE, José Pablo López, se dirigió por carta al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, para solicitar "la apertura de un debate en el seno de la organización" sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Festival de Eurovisión.