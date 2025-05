Carolina Yuste: "Massiel fue muy valiente cuando se negó a ser utilizada por Franco después de ganar Eurovisión"

España intentará ganar Eurovisión este sábado con Melody. La primera vez que conseguimos la victoria queda ya muy lejos. Ocurrió en 1968, gracias a Massiel y el mítico La, La, La, y fue el resultado de una operación que partió del mismísimo Franco, cuando se empeñó en que España debía triunfar en ese festival para abrirse a Europa y lavar la imagen de una dictadura que daba sus últimos coletazos. Esa historia se cuenta en La Canción, una miniserie de tres capítulos que acaba de lanzar Movistar Plus+. Hemos hablado con Carolina Yuste, que interpreta a Massiel, sobre aquel capítulo de nuestra historia y lo que ha supuesto para ella interpretar a una leyenda de la música.

¿Interpretar a alguien tan conocido como Massiel te generaba algún temor?

Es una persona muy reconocida que está viva, porque a veces nos toca representar personajes históricos que no tienen oportunidad de verlo. En este caso, igual lo ve... Lo he hecho con respeto y amor a la esencia de Massiel y entiendo que haya cosas que no puedan gustar o que diga que no fue así. Eso nos pasaría a cualquiera. Pero es gente coherente y entenderá la ternura y el amor con el que nos hemos intentado acercar a la historia.

¿Tuviste la oportunidad de hablar con ella o preferiste no hacerlo?

Se tomaron decisiones por otros motivos y teniendo en cuenta su situación personal, opté por no hacerlo. Tampoco estaban interesados en la idea del biopic ni de hacer imitaciones. Conocernos hubiera estado guay, porque son seres humanos interesantes, y tomarnos un café con ella sería genial.

Ganó Eurovisión pero decidió renunciar al reconocimiento que quería hacerle Franco. ¿Entiendes que la postura de Massiel fue complicada?

Qué delicado y qué lugar más sensible tenían los artistas en aquel momento, y ahora también. En cualquier momento pueden usarte, mientras tú estás intentando contar una historia -haciendo una película, cantando una canción o pintando un cuadro- y, sin darte cuenta, te pueden usar para instrumentalizarte y colocarte lo que quieran encima. Tanto Serrat como Massiel fueron muy tajantes a la hora de decir 'no'. Una cosa es el arte que yo hago y otra cosa es que un régimen Franquista quiera usarme como bandera de todo un país.

¿Eres eurofan? ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Eurovisión?

Tus ojos bandido de Azúcar Moreno, Europe's Living a celebration, de Rosa, que allí estuvimos todas, o Rodolfo Chikilicuatre, que es algo histórico.

¿Qué opinas de Melody?

A mí me encanta Melody, soy muy fan. Es un torbellino, es poderosa, luz, fresca y se le ve la bondad. Y la letra de su canción es muy bonita, tiene un mensaje hermoso. Ella es folclórica y a mí me gustan mucho las folclóricas.