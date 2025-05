TVE emite un comunicado antes de la actuación de Israel en Eurovisión: "Por la paz y la justicia"

TVE emitió un comunicado antes de la actuación de Israel en la segunda semifinal de Eurovisión 2025 para mostrar su postura sobre la participación de este país en el festival. La cadena pública lo hizo a través de sus comentaristas, Tony Aguilar y Julia Varela, que aprovecharon la 'postal' que se emite antes de cada canción para trasladar la posición de la cadena pública española.

"Este año RTVE ha solicitado a Eurovisión un debate sobre la participación de Israel en el festival. Las víctimas de los ataques israelíes en Gaza superan ya las 50.000 y, entre ellas, hay más de 15.000 niños y niñas, según Naciones Unidas", dijo Tony Aguilar. "Esta no es una petición contra ningún país, es un llamamiento por la paz, la justicia y los derechos de los seres humanos, acorde con la vocación integradora y pacifica del Festival de Eurovisión", añadió Julia Varela antes de que Yuval Raphael saliese al escenario para cantar 'New Day Will Rise'.

Cabe recordar que, hace unas semanas, el presidente de RTVE, José Pablo López, se dirigió por carta al director general de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), Noel Curran, para solicitar "la apertura de un debate en el seno de la organización" sobre la participación de la televisión pública de Israel (KAN) en el próximo Festival de Eurovisión.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) replicó a RTVE que "todos los miembros de la UER son elegibles para competir" en el concurso musical europeo, a la vez que ha reiterado que está en contacto permanente con los participantes de esta edición, incluida la televisión pública española, para abordar aspectos del festival. Asimismo, la UER subrayó que es consciente de que "existen preocupaciones y opiniones profundamente arraigadas" en torno al conflicto en Oriente Próximo.

