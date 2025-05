Faltan cuatro días para que la intérprete de la archiconocida 'Esa Diva', con la que quedó antepenúltima en la última edición de Eurovisión, se siente frente a las cámaras para dar explicaciones sobre el fiasco en el festival musical europeo. Ahora Melody, que canceló su agenda profesional tras regresar a España desde Basilea, se ha mostrado muy cauta y discreta, pero su familia ha salido a defenderla públicamente ante todas las informaciones y polémicas que han surgido. Entre otros, su padre, que este jueves ha arremetido contra el criticado sistema de televoto: "No han querido que se la votara".

En conversación con el programa Y ahora Sonsoles, Lorenzo ha afirmado: "Yo tengo a personas en Bélgica, en Holanda... en varios sitios que han intentado votar a Melody a través de la página y no han podido". Y recuerda, además, que los datos no mienten: "Melody tenía 14 millones de visitas en las plataformas mientras que la persona que quedó en segundo puesto tan solo tenía 4. Saquen sus propias conclusiones".

Hace unos días era su tía, María, la que daba la cara por Melody: "Con ella se han portado malamente, es un fenómeno y artista de las buenas. Yo no la he podido ver todavía pero sé que está disgustada la criatura, que no se ha merecido eso". Y remató: "Está agotada y enfadada. Es que hay mamarrachos que no se los merecen y los ponen en el trono".

"La música siempre está por encima de todo"

El pasado martes, Melody salió a la calle por primera vez desde el pasado domingo cuando llegó directamente a Málaga desde Basilea. Con gafas de sol y outfit informal, atendió a los periodistas: "No paséis tanto calor que me da apuro. Haremos una rueda de prensa y os contestaré a todo. Ahora solo quiero salir con mi hijo y su bicicleta". De lo poco que quiso hablar sobre el tema, nada de arrepentimientos: "La música siempre está por encima de todo".

Poco después, añadía: "No entiendo la que se está liando, ¿por qué no puedo venirme a casa a descansar unos días y a estar con mi niño? No pasa nada, hablaré todo, os responderé a todo, pero ahora estoy descansando".