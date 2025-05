Ni en la fecha de dar la cara ante los medios se han puesto de acuerdo. La cantante Melody, que regresó de Eurovisión sin pasar por Madrid para refugiarse en su familia después de la presión que ha sufrido en los últimos días, quería reaparecer ante todas las televisiones de este país mañana, viernes, en una rueda de prensa donde no habría líneas rojas ni ningún tipo de filtro. Ese era su deseo, pero una vez más ha tenido que ceder dado que en RTVE decidieron que el mejor día para ese encuentro sería el próximo lunes. Se trata de un nuevo capítulo de una batalla que no ha tenido el final esperado y que en estas últimas horas intentan limar para no dar más carnaza a los 'haters' de este concurso de música.

Después de hablar con una fuente muy cercana a la cantante, de su círculo más estrecho, entiendo el cansancio y el hartazgo que ha tenido la artista que hoy solo tiene palabras de agradecimiento al público y a los cientos de miles de seguidores que se han hecho incondicionales de su canción. Al público sí, a los seguidores también, pero no a todo lo que rodea Eurovisión, desde la lanzadera del Benidorm Fest, puesto que Melody no tiene ni tantas sonrisas ni tantos elogios.

Independientemente de lo que diga el lunes, que ya se sabe que las tempestades hay que esperar a que pasen para poder hablar con calma, esta fuente me asegura que han sido demasiadas diferencias y demasiadas opiniones a la hora de elegir cómo iba a representar a España en el famoso certamen. Se han metido con todo, con la letra, con la forma de interpretar, con el estribillo y hasta con dos cosas que para Melody eran innegociables: el sombrero y su famoso helicóptero. En el equipo que dirige este festejo no veían con buenos ojos su aparición, en primer plano, con un sombrero de estilo cordobés porque lo consideraban algo demasiado tipical Spanish. "Eso es una idiotez porque ese sombrero representa a España, a Latinoamérica y a muchísimos otros lugares. Ahí Melody se negó porque ya estaba harta de aceptar tantos cambios", nos aclara esta fuente que, de momento, prefiere que no la citemos y esperar a que Melody hablen en público.

También añade que otra de las críticas que recibió fue para que evitara hacer el famoso helicóptero que suele ser su santo y seña desde que rodó la serie Arde y se agarró la melena en uno de sus bailes. Por ahí tampoco pasó Melody. Al final de su actuación, se cogió sus extensiones e hizo lo que su público siempre le pide cuando actúa en sus giras. "Cuando hable, lo hará desde el descanso y el sosiego. No quiere más polémicas ni entrar en ninguna guerra en particular. Atenderá a todos los medios porque no tiene ningún compromiso en exclusividad con Televisión Española y su único con compromiso es el público que le apoya. Ahora está digiriendo todo lo que ha ocurrido y evidentemente asumiendo lo que ha pasado porque ha tenido que pagar el pato de muchas cosas. Lo importante es que se va a centrar en el lanzamiento de su nueva canción, 'El Apagón', que en eso ha sido hasta visionaria, porque fue antes de que viviéramos el famoso apagón, que a ella le pilló en un tren donde se quedó encerrada casi 10 horas y del que tuvo que salir andando y recorrer un montón de kilómetros. Es muy profesional y se entrega en todo lo que hace, pero desde luego no está nada contenta con lo que ha tenido que soportar y padecer", añade uno de las personas que mejor la conoce de este mundo.

El lunes vendrán las explicaciones de Melody, pero para entonces es más que probable que la calma haya vuelto a sus vidas y que el enfado se haya suavizado con el paso de los días. Veremos.