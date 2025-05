Melody habla para Telecinco tras cancelar su agenda con TVE: "La música siempre está por encima de todo"

Melody regresó de Basilea, Suiza, con un sabor bastante amargo tras su puesto número 24 en Eurovisión. Algo que no sorprendende teniendo en cuenta la tendencia de España en el festival europeo, con la excepción de Chanel hace tres años, cuando quedó tercera y Ucrania ganó tras la invasión de Rusia. Tras el certamen, del que resultó vencedor Austria con Israel como segunda candidatura gracias al televoto, la cantante compartió un mensaje en redes anunciando que ya explicaría cómo se siente tras el festival. Eso sí, decidió cancelar su agenda con RTVE.

Este lunes, cuando aterrizó en Málaga, se reafirmó e insistió en que ya daría una rueda de prensa cuando lo considere oportuno. Y este martes, 20 de mayo, ha sorprendido al salir de su casa en Mijas, Málaga, para hablar ante los micrófonos de Vamos a ver (Telecinco), que esperaban a la salida de la vivienda.

"Os quiero un montón y valoro muchísimo el cariño que estáis teniendo. No es cuestión de mantenerme en silencio, solamente he decidido venirme a casa unos días tranquila porque tengo un niño pequeño y lo necesito", ha señalado la cantante, que en febrero del año pasado se convirtió en madre del pequeño Cairo.

La íntérprete de Esa Diva ha reiterado: "Hoy se va a decir qué día vamos a hacer la rueda de prensa en la que voy a hablar con todos vosotros y os voy a contar cosas de lo que he vivido. No entiendo lo que está pasando... Sé que me queréis todos un montón pero yo también quiero salir hoy con mi hijo que es menor. Siempre os he atendido y ahora también lo voy a a hacer. Voy a hacer muy prontito todas las declaraciones".

Sin embargo, sí ha dejado claro una cosa, que no se siente perjudicada tras cantar en el festival: "Jamás... Con el arte y la música. La música siempre está por encima de todo. No os preocupéis que hablaremos con calma y nos daremos nuestras opiniones. Ahora lo único que pido es un poquito de calma en estos días porque necesito estar con mi niño".

Y sobre la polémica que ha rodeado al televoto, que le dio tan solo 10 puntos y generó controversia tras la avalancha de votos dirigidos a Israel, la cantante ha señalado: "Lo diré en la rueda de prensa".