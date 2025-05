Jorge Javier saca lo peor contra Vicky Martín Berrocal y Melody: "Bochorno, despropósito, delirio cañí"

Jorge Javier Vázquez se ha pronunciado acerca de dos temas que han dado de que hablar en los últimos días: el paso de Melody por Eurovisión; y el docureality de Vicky Martín Berrocal, en el que también participan la madre, la hermana y la hija de la diseñadora, y que se estrenó este martes 20 de mayo en Movistar Plus+.

"Estoy deseando ver el reality de Las Berrocal. Sé que me va a producir mucho bochorno pero es que tengo mono de sentir vergüenza ajena", escribe este miércoles el presentador al comienzo de su blog en Lecturas. Y añade: "Ya la siento cuando me pongo un rato el podcast de Vicky y advierto que siempre está con cara de flipada, como si se le estuviera apareciendo continuamente la Virgen de Fátima para recordarle lo 'guapa, guapa, guapa' que es. Vicky, por supuesto, no la virgen".

Sobre el docureality, explica que si ha visto el adelanto y que se ha quedado con la boca abierta: "Me he puesto varias veces el trailer y es hipnótico. Muy pretencioso. Cuatro señoras que responden a un mismo apellido elevado a la categoría de saga. Bueno. Intuyo que la que mejor me va a caer es Alba, la hija de Vicky y de Manuel Díaz". Sobre la joven, añade: "Porque por las pocas imágenes que he visto parece que es muy consciente de que todo lo que le rodea es un auténtico despropósito".

El presentador de El diario de Jorge dice contra Vicky, la gran protagonista: "Vicky confiesa al final del trailer que está en el mejor momento de su vida o algo así, que es lo mismo que no contar nada o algo ya contado. A eso se le llama vender pescado congelado".

Y no se queda corto: "Es más, es que estoy convencido de que esa manoseada afirmación se la he escuchado ya en múltiples ocasiones. Vicky me interesa pero a la contra. Me disgusta, incluso. Es afectada en grado superlativo. Poco natural en sus maneras".

Jorge, tras explayarse, sentencia: "Ardo por ver su reality porque sé que me va a provocar algo. Aunque sea rechazo. Y eso, dedicándote a este negocio, es muy bueno. Porque debajo del hater se esconde un seguidor incondicional. Sé de lo que hablo. Soy hater de Vicky Martín Berrocal, que es lo mismo que decir que estoy pendiente de todo lo que hace para ponerla de hoja de perejil. Es una forma de amar como cualquier otra".

Sobre Melody

El de Badalona empieza por todo lo alto: "Estuve todo el sábado cantando el estribillo de Esa Diva, hecho que califico de milagroso teniendo en cuenta que la canción me parece una birria tendida al sol. Mala de solemnidad. Un delirio cañí rancio". Pero reconoce: "A pesar de todo, me la he llegado a aprender porque hemos sido bombardeados por tierra, mar y aire. Hasta el hartazgo. Sin descanso. De una manera inmisericorde".

Y después, se pregunta, sin quitarle valor al mérito de una artista que lleva currando décadas: "Dicho lo cual, ¿qué hacemos a partir de ahora con Melody? Porque algo tendremos que hacer. Primero, darle las gracias por su entrega. No ha podido hacer más ni mejor. Siempre contenta. Siempre positiva. Siempre entusiasta. El problema es que su talento está muy por encima de todo lo que se le ofrece. Al menos, hasta el momento. Todos la amamos".

El presentador le da un consejo: "Todos la respetamos. Pero está en un momento muy complicado de su carrera: el de tener que decidir qué quiere ser. Ha jugado bien su papel de diva. Quizás en algunos momentos en exceso. Pero ahora que ha pasado el souflé debería rebajar unos cuantos tonos para no caer en la caricatura".

Y sentencia, destacando las cosas positivas de la artista, que regresó a España tras cancelar su agenda con RTVE y ahora ha puesto rumbo a Argentina por motivos relacionados con la familia de su novio: "Melody no tiene que demostrarnos nada. Ahora son los profesionales los que deben estar a su altura y ofrecerle retos con los pueda desplegar toda su artillería artística. Ella, que lleva tantos años de oficio a sus espaldas, debe afinar su instinto y formar un equipo que la coloque donde merece estar. Lleva demasiados años trabajando para tener que seguir demostrando que es una estrella. Lo es. Todos lo sabemos. Ahora toca que se pongan las pilas los otros".