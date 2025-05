La madre de Vicky Martín Berrocal ofrece la confesión más impactante: "Me quedé embarazada porque tu padre ese día no se quitó"

Vicky Martín Berrocal sonríe estos días con el estreno de su documental a lo Kardashian en Movistar Plus+, en el que no solo participa ella: también su madre, su hermana y su hija con 'El Cordobés', Alba Díaz. En su podcast ya es habitual que hable de sus problemas de confianza a la hora de mantener relaciones sentimentales sanas. Todo porque un trauma le marcó desde niña: el hecho de que su padre mantuviera una doble vida. El ganadero José Luis Martín Berrocal era el padre de su familia, pero también de otra al mismo tiempo.

Y en el documental, su madre, profundiza en este tema: "Yo me enamoré perdidamente de él. No sé cómo pueden ocurrir esas cosas", confiesa Victoria. Fue a los pocos meses de iniciar su relación con él cuando descubrió la gran mentira. "Yo me mentalicé y me dije 'en este carro vamos dos familias', la que quiera que se baje", señala.

Y cuenta cómo se quedó embarazada de Vicky, su hija mayor: "Yo estaba enamoradisíma. Loca de amor hice el amor en el coche. Él siempre se quitaba y ese día no se quitó porque no le dio la gana. Le digo: 'Lo que has hecho está mal y te juro que Dios es muy justo y no me voy a quedar embarazada. Y me contestó: 'Dios es muy justo y te vas a quedar embarazada'".

De esta forma, relató: "Yo no tenía pensamiento de quedarme embarazada. Vino porque tu padre me engañó. Me quedé embarazada y no se lo había dicho a mis padres. En aquel tiempo era diferente. Y yo me levantaba todos los días y decía: ahora se lo voy a decir, pero no podía".

El parto tampoco fue fácil: "Viendo que me quedaba una semana para dar a luz, voy a mi jefe y le digo que necesito 15 días de vacaciones, que estaba embarazada. Le digo a mi madre que me voy con una prima a Sevilla y me voy a una pensión".

Así las cosas, recuerda: "De madrugada me pidió un taxi el del hostal y me fui al Hospital Virgen del Rocío a dar luz. Y te tengo a ti [en referencia a Vicky Martín Berrocal]: una bendición de Dios. Vuelvo al hostal sola. Tu padre no aparece hasta los siete días". Y pese a todo el dolor y los sentimientos encontrados de Vicky, esta le confiesa a su madre: "Te entiendo a ti y entiendo a mi padre. Os teníais que encontrar porque los dos sois de otro planeta".

El matrimonio de los padres de Vicky

El ganadero y empresario vivía en Huelva con Victoria, Vicky y Rocío; mientras en Madrid lo hacía con su primera mujer, Marisa del Molino, y sus tres hijos en común. El padre de Vicky murió en 2008 a causa de una hemorragia cerebral. Pese a lo sorprendente de esta historia, Victoria guarda buenos recuerdos. "A pesar de las circunstancias hubo momentos muy felices. No cambiaría nada. Siempre he sido feliz con lo que Dios me ha dado y no ha sido una vida fácil. Pero sí hasta entendía de mi hombre el hecho de que no abandonara a la otra familia", contaba la madre de Vicky a Beatriz Cortázar en una entrevista para este medio. Respecto a la relación con sus hijas y su nieta, afirmaba: "He dado mucha libertad a mis hijas y saben lo que está bien y está mal".

Vicky Martín Berrocal y su padre